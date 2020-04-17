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Лукашенко считает, что надо начинать учебный процесс в школах со следующей недели
17.04.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели. Глава государства 17 апреля находится с рабочей поездкой в Гродненской области.
— Могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс, —
Весенние каникулы начались с 30 марта. Минобразования предлагало закончить третью четверть на неделю раньше. Однако Александр Лукашенко был
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«Могут где-то заниматься - пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный...
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