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Лукашенко считает, что надо начинать учебный процесс в школах со следующей недели

17.04.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели. Глава государства 17 апреля находится с рабочей поездкой в Гродненской области.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— Могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс, — цитирует президента Telegram-канал ATN_NEWS.

Весенние каникулы начались с 30 марта. Минобразования предлагало закончить третью четверть на неделю раньше. Однако Александр Лукашенко был против. По его мнению, это могло бы лишь обострить обстановку, поскольку дети, которые могут переносить коронавирус, а их иммунитет справляется с инфекцией, поедут к бабушкам. А пожилые люди, наоборот, находятся в группе риска. В итоге каникулы дважды продлевали на неделю.

 
 
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«Могут где-то заниматься - пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный...
 
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