В Бресте власти подбирают место для добровольной самоизоляции горожан. Один из вариантов – гостиница «Интурист»













«В настоящий момент мы ищем варианты размещения горожан, которые хотят добровольно самоизолироваться. Предположим, они проживают в стесненных условиях и, исходя из своего понимания ответственности, прежде всего, перед семьей, перед окружающими желают самоизолироваться. Рассматриваем варианты, включая нашу городскую гостиницу «Интурист»: один из этажей можно организовать под функцию самоизоляции. Никаких проблем в этом нет, учитывая то, что все гостиницы города практически пустые», – рассказал журналистам 16 апреля председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.





По его словам, сейчас на самоизоляции находятся 1 597 брестчан. В основном, это водители-дальнобойщики, а также приехавшие из-за границы жители Бреста и контакты первого и второго уровней. Основным учреждением здравоохранения в городе является Центральная Городская Больница, которая, по сути, перепрофилирована под задачи и функции пульмонологического и инфекционного отделений.





По состоянию на 14.00 16 апреля в ЦГБ находились 107 больных с диагнозом «пневмония», у 10 из них болезнь протекает в тяжелой форме, четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Свободны 400 коек. Всего в городских медицинских учреждениях имеется 36 стационарных и 33 передвижных аппарата искусственной вентиляции легких. Есть 27 наркозно-дыхательных аппаратов и 24 кислородных концентратора, которые тоже могут использоваться для оказания помощи больным. В Бресте шесть аппаратов КТ и четыре МРТ, которые эффективны для диагностики коронавируса.





«Никакого самоуспокоения у городских властей нет. Мы проводим плановую работу, которая заключается в том, что в первую очередь финансируются все расходы медицины. На данный момент у нас нет ни одной копейки задолженности перед системой здравоохранения. Это очень важно, и здесь приоритет определен окончательно», – подчеркнул Александр Рогачук.





На базе центральной городской больницы созданы условия для самоизоляции медицинских работников, которые хотят на этот период изолироваться от своей семьи и не подвергать риску заразиться своих родных. Для них выделены палаты для отдыха, питанием они обеспечены.





По состоянию на утро 16 апреля коронавирус был подтвержден у 18 брестчан, двое из них – дети школьного возраста.







