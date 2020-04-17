Праздник весны, труда и пандемии





Кто хочет – участвует.





Кто хочет, но не может, получает шанс добровольно перечислить определенную сумму денег. Потом государство разберется, что с этой суммой делать.





Впрочем, общие направления расходования определены в документе:





«50 процентов денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома и направляются на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны;





50 процентов денежных средств облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Министерству финансов в порядке, установленном этим Министерством.





Данные средства в равных долях направляются учреждению «Национальный художественный музей Республики Беларусь» на завершение работ на I и IV пусковых комплексах объекта «Реставрация и приспособление единого комплекса зданий Национального художественного музея Республики Беларусь» и Гомельскому облисполкому для финансирования объекта «Реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области».





Вы против?





Я – нет.





Летние оздоровительные лагеря подчинялись – в мою бытность педагогом – профсоюзам, благоустройством населенных пунктов занималась государственная система ЖКХ, все остальное перечисленное находится на балансе управлений культуры соответствующего уровня. Как я понимаю, тоже государственных.





Почему государство не предусмотрело выделение этих денег в бюджете? Ведь ЖКХ, культура и детский отдых финансируются у нас государством.





Государство, где деньги?





Понимаю: сейчас меня спросят, почему я не хочу помочь детям, культуре и, прости господи, даже ЖКХ. На этот вопрос хорошо ответил Филипп Филиппович Преображенский:





— Не хочу.





По одной простой причине.





Там есть еще два абзаца:





«Также при участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, в соответствии с порядком, устанавливаемым Министерством финансов.





Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 25 апреля 2020 г. является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников».









Меня, подобно управдому Ивану Васильевичу Бунше, терзают смутные сомнения. Что-то подсказывает мне, что ряд руководителей коллективов уже могли получить разнарядку о том, сколько именно конкретный коллектив должен перечислить в добровольном порядке.





Вот хоть раз бы дали по телевидению высказаться тому трудовому коллективу, который не захотел ничего перечислять в добровольном порядке – я бы, может быть, в эту добровольность поверил.





При этом цены на маски, одноразовые перчатки и лекарства в аптеках вовсе не снижаются.





Волонтерам не говорят: ребята, спасибо, конечно, но прекратите привозить нам свою помощь, поскольку государство нас уже всем обеспечило по самое «не могу».





Телевизор и интернет разносит – никакому коронавирусу не угнаться – информацию о том, как в соседних государствах, вместо того, чтобы выводить людей на субботники, их загоняют домой в режим самоизоляции, а правительства пытаются найти деньги, чтобы помочь гражданам пережить это тяжелое время.





Наконец, вся идеологическая вертикаль продолжает финансироваться государством, хотя некоторых ее работниц торжественно сажают в «кутузку» – то ли за полной ненужностью, то ли по какой-то иной не артикулированной вовремя причине.





Вот только глава государства, не платящий за жилье и коммуналку, работающий в огромном пустом дворце, построивший кучу резиденций по всей стране на казенный счет, а также доблестно спонсирующий через президентский клуб собственный хоккейный турнир, всего этого, похоже, не видит и не понимает реакции уже почти арифметического большинства.





Если вдруг какой-то навозчик мух и прочего лайна поинтересуется, откуда я это знаю, скажу честно: впервые пенсионеры в магазинах, в очереди в кассу, говорят то, что близко и понятно сердцу каждого матерого оппозиционера.





ним бы выпустить юного Евгения Прейгермана для разъяснения политики руководства страны – вот бы они на нем душу отвели… ним бы выпуститьдля разъяснения политики руководства страны – вот бы они на нем душу отвели…





Субботник во время коронавируса – это эдакий пир во время чумы. Радостные пионеры будут сеять бахчевые культуры, милиционеры повезут очередной телевизор в очередной санаторий для потенциальных жертв пандемии, а говорящие головы в этом телевизоре расскажут нам, почему нужно заменить собой дворников.









И только дворникам прикажут в любом случае выйти на работу, только работать в этот день бесплатно. Или не прикажут – попросят… Но сделают это с улыбкой и полным уважением!





Еще бы! Праздник весны, понимаете ли, и труда!