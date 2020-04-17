Минчане сидят дома: людей в транспорте в апреле стало почти наполовину меньше









В первой половине апреля по сравнению с мартом пассажиропоток в целом снизился на 30–35%, сообщил «Минск-Новости» директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.





На маршрутках объемы перевозок упали еще больше — примерно на 50%, в связи с чем некоторым перевозчикам приходится отменять отдельные рейсы.





Ранее сообщалось, что в марте по сравнению с февралем пассажиропоток в Минске упал примерно на 20%.





— Однако транспортные предприятия работают в усиленном режиме, осуществляя своевременную уборку и дезинфекцию подвижного состава и всех объектов транспортной сферы, — подчеркнул руководитель «СТС».









О значительном сокращении количества пассажиров рассказали и в ГП «Минсктранс». Там отметили, что по сравнению с январем и февралем 2020 г. количество транзакций в марте и апреле в наземном городском общественном транспорте сократилось примерно на 40%.





Кроме того, люди стали реже покупать долгосрочные проездные, а чаще пользуются талонами. Продажи билетов многоразового пользования в первой половине апреля по сравнению с таким же периодом марта упали на 45%, что объяснимо: многие ушли на удаленную работу, а те, у кого есть возможность, сидят дома или пользуются личным транспортом.







