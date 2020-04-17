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Минчане сидят дома: людей в транспорте в апреле стало почти наполовину меньше

17.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последнее время пассажиров в городском общественном транспорте Минска стало значительно меньше. И это несмотря на то, что многие и в условиях пандемии коронавируса вынуждены ездить на работу.



В первой половине апреля по сравнению с мартом пассажиропоток в целом снизился на 30–35%, сообщил «Минск-Новости» директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.

На маршрутках объемы перевозок упали еще больше — примерно на 50%, в связи с чем некоторым перевозчикам приходится отменять отдельные рейсы.

Ранее сообщалось, что в марте по сравнению с февралем пассажиропоток в Минске упал примерно на 20%.

— Однако транспортные предприятия работают в усиленном режиме, осуществляя своевременную уборку и дезинфекцию подвижного состава и всех объектов транспортной сферы, — подчеркнул руководитель «СТС». 


О значительном сокращении количества пассажиров рассказали и в ГП «Минсктранс». Там отметили, что по сравнению с январем и февралем 2020 г. количество транзакций в марте и апреле в наземном городском общественном транспорте сократилось примерно на 40%. 

Кроме того, люди стали реже покупать долгосрочные проездные, а чаще пользуются талонами. Продажи билетов многоразового пользования в первой половине апреля по сравнению с таким же периодом марта упали на 45%, что объяснимо: многие ушли на удаленную работу, а те, у кого есть возможность, сидят дома или пользуются личным транспортом.
 
Теги: Минск
 
 
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В последнее время пассажиров в городском общественном транспорте Минска стало значительно меньше. И это несмотря на то, что многие и в условиях пандемии...
 
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