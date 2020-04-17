Почему нужен карантин из-за коронавируса: медик привел неоспоримые факты









Гордон ". Он привел показательную статистику. Такое мнение высказал руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС, генеральный директор Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман в интервью изданию "". Он привел показательную статистику.





"Можете не верить в карантин и выступать против него. Но приведу такой пример. Мы заметили, что среди не соблюдающих карантин людей количество заражений в пять-шесть раз выше", – подчеркнул медик.





По его словам, в стране карантина не придерживались именно религиозные люди и арабское население. Он отметил, что примерно 30% жителей Израиля – это ортодоксальные евреи, которым сложно запретить ходить в синагоги.





obozrevatel.com "В Тель-Авиве на почти 436 тыс. населения приходится 450 людей с коронавирусом. Рядом расположен Бней-Брак. Это ультра-ортодоксальный город. У них своя иерархия. Они даже в полицию не жалуются, потому что у них свой раввинат, свой суд. У них на 186 тыс. населения почти 3 тыс. заражений. Вот насколько этот чертов карантин важен! Это не шутки", – цитирует Гольдмана





Официально в Беларуси выявлено более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом, но в реальности их значительно больше, поскольку в провинции тестов просто нет, поэтому там всем ставят диагнозы пневмония или ОРВИ, хотя во многих случаях это наверняка COVID-19.





Сложно добиться тестирования и в крупных городах, если у пациента нет подтвержденной двусторонней пневмонии, а ведь некоторые болеют даже без симптомов. Поэтому у Минздрава и такая относительно благополучная статистика. О том, что у нас происходит с заражением коронавирусом на самом деле, мы можем только догадываться.