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Александр Лукашенко посещает Лидский район. Главное
17.04.2020 13:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко обещает оказать финансовую поддержку предприятиям через местную власть. Об этом Президент заявил во время посещения стеклозавода «Неман». Средства выделят из республиканского бюджета, а вот распределением помощи займутся непосредственно на местах.
Сегодня Глава государства посещает одно из старейших предприятий Беларуси. «Неману» – почти 140 лет. Президент ознакомился с организацией производства стекловаты и хрусталя, а также посетил выставку готовой продукции. Во время доклада о развитии Гродненской области Александр Лукашенко подчеркнул, что в нынешней ситуации крайне важно
Также Главе государства доложили о реконструкции трассы М-6. Заслушав доклад о перспективах дорожного строительства, Президент поручил в ближайшее время восстановить все мосты. Также Александр Лукашенко высказался о самой актуальной теме. Речь
Напомним, школьные каникулы в Беларуси продлевались уже дважды. Оба раза – на неделю.
После посещения производства Президент решил пообщаться с коллективом предприятия. Отвечая на вопросы работников стеклозавода «Неман», Александр Лукашенко отметил, что очень важно сейчас
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Александр Лукашенко обещает оказать финансовую поддержку предприятиям через местную власть. Об этом Президент заявил во время посещения стеклозавода «Неман»....
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