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Александр Лукашенко посещает Лидский район. Главное

17.04.2020 13:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко посещает Лидский район. Главное

Александр Лукашенко обещает оказать финансовую поддержку предприятиям через местную власть. Об этом Президент заявил во время посещения стеклозавода «Неман». Средства выделят из республиканского бюджета, а вот распределением помощи займутся непосредственно на местах. 

Сегодня Глава государства посещает одно из старейших предприятий Беларуси. «Неману» – почти 140 лет. Президент ознакомился с организацией производства стекловаты и хрусталя, а также посетил выставку готовой продукции. Во время доклада о развитии Гродненской области Александр Лукашенко подчеркнул, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы. Кстати, «Неману» Президент пообещал поддержку и заявил о расширении производства.

Также Главе государства доложили о реконструкции трассы М-6. Заслушав доклад о перспективах дорожного строительства, Президент поручил в ближайшее время восстановить все мосты. Также Александр Лукашенко высказался о самой актуальной теме. Речь о ситуации с коронавирусом.

Напомним, школьные каникулы в Беларуси продлевались уже дважды. Оба раза – на неделю. 

После посещения производства Президент решил пообщаться с коллективом предприятия. Отвечая на вопросы работников стеклозавода «Неман», Александр Лукашенко отметил, что  очень важно сейчас обеспечить средствами защиты медицинский персонал

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Александр Лукашенко обещает оказать финансовую поддержку предприятиям через местную власть. Об этом Президент заявил во время посещения стеклозавода «Неман»....
 
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