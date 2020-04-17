Иван Карасинский: «Ситуация под контролем»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Когда не хватает достоверной информации, на свет появляются такие слухи, которые приводят здравомыслящих людей в оторопь. Последний тому пример – интервью в интернете с некоей Ольгой, которая якобы отдыхала в санатории «Белая Вежа», о том, что Каменец «брошен на произвол судьбы перед эпидемией COVID-19». И вот вместо того, чтобы позволить специалистам спокойно выполнять свою работу, забираем у медиков драгоценное время, чтобы развенчать очередную волну панических сплетен.

Главный врач районной центральной больницы Иван Карасинский согласился прокомментировать появившееся в интернете интервью, в котором приведены «факты», мягко говоря, повергающие в шок не только жителей других регионов, но и самих каменчан.

– Иван Иосифович, заболевшая витебчанка, поступив в «инфекционку» нашей больницы, действительно свободно перемещалась по отделению и контактировала с пациентами и медработниками?

– Это совершенно не соответствует действительности. Прежде всего, заболевшую забирала из санатория бригада скорой помощи, которая была защищена средствами индивидуальной защиты. Они не ехали туда, как на обычный вызов. Были настороже, учитывая ситуацию. Персонал приемного и инфекционного отделений также был предупрежден о том, что в больницу будет доставлена пациентка с подозрением на коронавирус. Поэтому здесь женщину встречали также в масках, перчатках и защитной одежде.

Она была помещена в отдельный бокс, и до момента перевода в Брест находилась в отделении с соблюдением всех необходимых требований при работе с опасной инфекцией.

– Что касается тестов на коронавирус. У кого берут мазки для их проведения? Во сколько этапов и с какой периодичностью?

– Списки контактов первого уровня формирует райЦГиЭ. После их предоставления из больницы выезжает специально созданная бригада медиков в полной экипировке со всеми необходимыми инструментами и портативными холодильниками для забора мазков у контактов по месту их нахождения. В больницу их не приглашают. Также забор патологического материала берется у людей, которые сами обратились за медицинской помощью с тяжелым течением простудных заболеваний или симптомами COVID-19.

Мазки берем дважды: на первые сутки и на 13-е или 14-е. Потому что полученный отрицательный результат пос­ле первого теста не гарантирует, что второй не будет положительным. Поэтому и самоизоляция с соблюдением всех необходимых требований проходит не менее 14 дней. И только после второго отрицательного теста человек может включаться в полноценную жизнь.

Забор мазков для тестов происходит у контактов первого уровня в тот же день, когда у человека обнаружили коронавирус. Лаборатория работает круглосуточно, поэтому результаты могут приходить и вечером, и в выходные дни. И наши врачи тут же выезжают обследовать контактировавших, как только подтверждается заболевание.

По Каменцу «гуляет» видео, как наши врачи в защитных желтых костюмах, в очках и перчатках работают, то там, то здесь. Не надо паниковать. Это как раз такие случаи – обследование контактов первого уровня.

– Сколько всего контактов было у заболевшей витебчанки? Всех ли их проверили?

– 58 контактов. Всех их без исключения обследовали.

– К слову, объясните разницу между контактами первого и второго уровней?

– Первый уровень – это тесные контакты с заразившимся COVID-19. Это люди, проживающие в одной квартире, одноквартирном доме, комнате (блоке) общежития, номере гостиницы, ученики одного класса и так далее. Что касается контактов второго уровня, то это лица, имевшие возможный контакт с заболевшим по месту проживания, учебы, работы, оказания медпомощи и другое. Кроме того, это работники организаций здравоохранения, которые оказывали пациенту медпомощь с использованием комплекта биологической защиты.

– Минздрав разрешил контактам первого уровня больных коронавирусной инфекцией не находиться в больнице, а самоизолироваться дома…

– Действительно, до недавнего времени действовала такая система, что после выявления контактов все они помещались в Брестскую «инфекционку». Тактика в отношении этих пациентов поменялась с переходом их со стационарного лечения на амбулаторное. И сегодня контакты первого и второго уровней и даже лица, инфицированные коронавирусной инфекцией без признаков заболевания (бессимптомного течения) могут самоизолироваться дома, строго соблюдая все требования. Такой человек обязан проявлять сознательность. Являясь носителем вируса и при этом чувствуя себя совершенно здоровым, он все равно может заразить других людей. Но как только появляются признаки заболевания, пациентов сразу забираем в больницу, чтобы не пропустить признаки осложнения болезни.

Поймите, если контактами загрузить больницу, куда будем девать реально заболевших людей?

– Насколько каменецкие врачи обеспечены защитными средствами? Достаточно ли в больнице аппаратов ИВЛ?

– Сегодня в больнице в достаточном количестве имеются все средства индивидуальной защиты. Противочумные костюмы, одноразовые халаты, защитные очки, антисептики и дезинфицирующие средства – все это у нас есть. 16 апреля в больницу поступили 8000 одноразовых масок. Кроме этого, заказали 600 одноразовых комбинезонов, которые должны доставить в больницу в ближайшие дни. Эти комбинезоны используются вместо противочумных кос­тюмов. Для работы с больными коронавирусом у нас все есть. Персонал защищен.

Что касается аппаратов ИВЛ, их в нашей больнице семь, плюс шесть наркозно-дыхательных аппаратов, которые также могут быть использованы для проведения искусственной вентиляции легких. Итого – 13 штук. Пациентов с коронавирусом на ИВЛ нет.

– Правда ли, что терапевтическое отделение подготовили для больных с коронавирусом?

– В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой мы перепрофилировали терапевтическое отделение в инфекционное на случай массового поступления больных с коронавирусом. Но это только часть плана перепрофилирования коечного фонда, в остальном пока нет необходимости. В терапии развернуто инфекционное отделение на 20 коек для пациентов из контактов первого и второго уровней, у которых обнаружены признаки прос­тудного заболевания, не иск­лю­чающие вероятность коронавирусной инфекции. Сегодня в отделении находится всего один такой человек – контакт из санатория, у которого пока не подтвердился коронавирус.

В инфекционном отделении в отдельных боксах на излечении находятся пять человек (на 17 апреля) с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Эти люди контактировали с заболевшей витебчанкой. Заболевание у всех протекает в легкой и средней форме.

Других пациентов с тяжелым течением пневмонии и простудных заболеваний в больнице нет.

– Увеличилось ли количество вызовов медиков на дом на фоне этого?

– Я бы не сказал. А на прием в поликлинику и вовсе лю­ди стали ходить меньше. Единственное, увеличилась нагрузка на медиков по работе с населением на дому. В связи с тем, что приходится ездить, контролировать людей, находящихся на самоизоляции. А, как вы знаете, их у нас немало.

– В вышеупомянутом интервью с Ольгой говорится о том, что врачей у нас «раз-два – и обчелся». Насколько укомплектован штат медиков? Врачей каких профилей у нас не хватает?

– В нашем районе работают 106 врачей, только в Каменце – 52. Это без учета медсестер, санитарок и других работников медучреждений. Но, вместе с тем, нам нужны врачи ультразвуковой диагностики. Не хватает и трех врачей общей практики, но они будут, и скоро этот вопрос снимем. Нужен невролог в полик­линику, но к нам придет по распределению семейная пара врачей, где девушка – невролог, а ее муж – акушер-гинеколог. Также штат пополнится и двумя анестезиологами.

– Иван Иосифович, что с собой можно или нельзя брать пациенту с подтвержденным коронавирусом, которого забирают для госпитализации?

– То же, что обычно люди в таких случаях и берут. Личные вещи, средства для личной гигиены, телефоны, книги… Ничего запрещенного нет. Все то, что необходимо человеку. Никто вас не будет торопить и подгонять. Спокойно собирайтесь, как и при любой другой госпитализации.

Не будем загадывать на будущее. Но сегодня поводов для паники точно нет. Как нет и завала больничных палат больными коронавирусом.

Анастасия ЯНКИНА

Та же самая Ольга в интервью вспоминает о работе рынка, где торговые площадки занимают предприниматели из других регионов, которые, кроме товаров, могут также привезти к нам коронавирусную инфекцию. 13 апреля райисполком подписал распоряжение районному потребительскому обществу для приостановления торговой деятельности на рынке субъектов хозяйствования, прибывающих из-за пределов района. Районный исполнительный комитет также приостановил организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, выставок, акций и любых мероприятий рекламного характера.

О том, как сегодня работает санаторий «Белая Вежа» рассказала главный государственный санитарный врача района Светлана Булах:

– На сегодняшний день санаторий закрыт для заезда отдыхающих до особого распоряжения. В санатории проживают отдыхающие в самоизоляции и работники санатория, по которым еще не известны результаты теста. Остальные контактные находятся в самоизоляции по месту жительства. В санатории проведена заключительная дезинфекция. Продолжается проведение всех противоэпидемических мероприятий.

По словам главврача санатория «Белая Вежа» Александра Бобырева, в этот период, о котором говорится в интервью с Ольгой, отдыхающих из Каменца не было вообще. Вопреки еще одному ее утверждению, санаторий ориентируется не на иностранцев, а именно на белорусских граждан. Иностранцев в лучшие времена здесь отдыхает от силы 10%. Александр Петрович рассказал также, что заболевшая витебчанка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. И это, действительно, хорошая новость.