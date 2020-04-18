ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ВОЗ: тесты на антитела не показывают иммунитет от коронавируса у переболевших

18.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Тесты на антитела не способны определить наличие иммунитета от COVID-19 у тех, кто уже переболел. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове, слова которой приводит telegram-канал “Раньше всех. Ну почти”.





Ранее подобную мысль озвучил известный немецкий вирусолог, профессор Кирстен Дростен.

По его мнению, тестирование с большой долей вероятности будет выявлять всех, кто переносил любые коронавирусные инфекции, не связанные с COVID-19.

“У тех, кто болел одним из четырех обычных коронавирусов, есть не только антитела IgG, но и IGM, которые связывают родственные вирусы. Такие антитела сохраняются у человека 6-8 недель после болезни. Это может привести к ложноположительному тесту на антитела к новому коронавирусу”, – уточнил медик.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тесты на антитела не способны определить наличие иммунитета от COVID-19 у тех, кто уже переболел. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове, слова которой приводит...
 
Новости дня
Новости
 
Дети идут (а может, и нет) в школу, цены - вверх, а медвежонок - к людям. Все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика