ВОЗ: тесты на антитела не показывают иммунитет от коронавируса у переболевших

















Ранее подобную мысль озвучил известный немецкий вирусолог, профессор Кирстен Дростен.





По его мнению, тестирование с большой долей вероятности будет выявлять всех, кто переносил любые коронавирусные инфекции, не связанные с COVID-19.





“У тех, кто болел одним из четырех обычных коронавирусов, есть не только антитела IgG, но и IGM, которые связывают родственные вирусы. Такие антитела сохраняются у человека 6-8 недель после болезни. Это может привести к ложноположительному тесту на антитела к новому коронавирусу”, – уточнил медик.



