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ВОЗ: тесты на антитела не показывают иммунитет от коронавируса у переболевших
18.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Тесты на антитела не способны определить наличие иммунитета от COVID-19 у тех, кто уже переболел. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове, слова которой приводит telegram-канал “Раньше всех. Ну почти”.
Ранее подобную мысль озвучил известный немецкий вирусолог, профессор Кирстен Дростен.
По его мнению, тестирование с большой долей вероятности будет выявлять всех, кто переносил любые коронавирусные инфекции, не связанные с COVID-19.
“У тех, кто болел одним из четырех обычных коронавирусов, есть не только антитела IgG, но и IGM, которые связывают родственные вирусы. Такие антитела сохраняются у человека 6-8 недель после болезни. Это может привести к ложноположительному тесту на антитела к новому коронавирусу”, – уточнил медик.
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Тесты на антитела не способны определить наличие иммунитета от COVID-19 у тех, кто уже переболел. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове, слова которой приводит...
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