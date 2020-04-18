Вслед за Свислочью и Слонимом COVID-19 добрался и до Волковыска. Сегодня подтвердились ходившие вчера слухи о первом инфицированном в Волковыске. Официальную информацию
17 апреля на территории Волковысского района зарегистрирован первый (завозной) случай заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19.
Проведено эпидемиологическое обследование, определены границы очага, круг контактных лиц. За лицами установлено медицинское наблюдение. Проведена заключительная дезинфекция в очаге инфекционного заболевания.