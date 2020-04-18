|
В Оршанском районе - 57 случаев коронавируса и 3 смерти
18.04.2020 16:42 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 17 апреля в Оршанском районе зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Об этом сообщил «Аршанскай газеце» главный врач Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии Сергей Белый.
— За весь период зарегистрировано 3 случая смерти пациентов, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией, — рассказал Белый. — После лечения выздоровели и выписаны 2 человека. Проведено более 780 тестов на COVID-19. После получения повторного отрицательного результата на коронавирус и отсутствия клинических проявлений заболевания снят с медицинского наблюдения 131 человек.
Напомним, по информации Минздрава, 17 апреля на Витебщине
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)