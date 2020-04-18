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В Оршанском районе - 57 случаев коронавируса и 3 смерти

18.04.2020 16:42 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 17 апреля в Оршанском районе зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Об этом сообщил «Аршанскай газеце» главный врач Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии Сергей Белый.


— За весь период зарегистрировано 3 случая смерти пациентов, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией, — рассказал Белый. —  После лечения выздоровели и выписаны 2 человека. Проведено более 780 тестов на COVID-19. После получения повторного отрицательного результата на коронавирус и отсутствия клинических проявлений заболевания снят с медицинского наблюдения 131 человек.

Напомним, по информации Минздрава, 17 апреля на Витебщине было 1282 случая COVID-19. Область по-прежнему идет второй по количеству инфицированных после Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
 
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