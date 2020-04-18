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Саммит ЕАЭС, вопросы амнистии и поездка в Лидский район. Рубрика «Двое из дворца»

18.04.2020 21:32 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Саммит ЕАЭС, вопросы амнистии и поездка в Лидский район. Рубрика «Двое из дворца»

Минск – столица ЕАЭС. Статус переходящий. И это не столько про честь, сколько про ответственность. Особенно сейчас: страны погружены в собственные проблемы, и собраться за столом переговоров уже задача со звёздочкой. Во дворце её решили, сменив формат на онлайн.


Третий этаже дворца, зал Совбеза – так его называют из-за совещаний с силовым блоком, которые здесь проходят. Но в этот раз, судя по табличкам, никаких генералов: вице-премьер Петришенко и глава МИДа Макей. На столах вода, а если саммит затянется, наверняка и чай подадут. Любопытная деталь: вы замечали, кто это делает? Несколько часов отсмотренных телетрансляций с участием Президента и итог: ни разу в кадр не попала девушка с чашкой. Разве что её руки в белых перчатках. А вот и тот самый чай. Президент предпочитает не слишком крепкий: заваривают чайные листы 3-5 минут, и сразу можно разливать в чашки. Ещё девушка расскажет, что чай Президент пьёт без сахара, но это, в целом, не секрет. А вот то, что она уже 17 лет работает бок о бок с Александром Лукашенко – тайна даже для родственников.

Тот редкий саммит, когда действительно никто не опоздал, пусть и полной синхронности не было. Первым из глав государств появился хозяин встречи. Увидев Александра Лукашенко на мониторе, глава Евразийской комиссии по привычке привстал. Затем в кресле показался премьер Армении и президент России.

В Нур-Султане и Бишкеке по времени уже обед. Но вот и там места перед камерами заняли президенты. В следующий час все они говорили о коронавирусе, его последствиях для экономики и мерах, которые страны предпринимают. Каждая. По отдельности.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи. И на это уйдёт много времени, много денег и много труда. Вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче. И вообще, иного не дано, ибо логика этого союза и взаимоотношений в союзе предполагает именно «вместе». 

Как показал последний опыт, работать в условиях изоляции иногда можно даже эффективнее: разговоры только по существу, в конце дня – итоги. Может, и в большой политике, это сработает. Личных встреч в ближайшее время ведь не будет.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Мы были бы готовы, как я понимаю, совершать какие-то поездки. Но, к сожалению, вы видите, что введены и в Европе, и везде жёсткие карантинные меры. Поэтому все Главы государств работают на удалёнке, скажем так.

Это совещание в графике Президента заранее не значилось, на то оно и оперативное. В комнате ожидания главы Совбеза, Минздрава, Администрации и верхней палаты парламента.

Чем не фантастическая четвёрка из комиксов Марвел: незаметно следят за ситуацией изнутри, рассчитывают на собственные знания и навыки, мгновенно реагируют на несправедливость и могут сильно прижать, если придётся. Ещё одно супергеройское свойство: все они работают без оглядки на выходные и праздники.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

- У меня жена католичка, я сам православный. Это была первая Пасха, когда мы не собирались у её родителей.

- И на православную Пасху тоже? 

- Нет, не планируем. 

И самая показательная черта тех, кто заботится о других, больше чем о собственном комфорте – скромность.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Мы просто выполняем свою работу.

Их работа сейчас в том, чтобы полностью контролировать ситуацию. Сами ездят в регионы, инструктируют чиновников, инспектируют клиники. Каждое утро последние данные на столе у Президента, он сам говорил… на недавнем совещании. Но статистика не даёт ответы на все вопросы. Тогда докладывают лично.

Но и в самых сложных случаях, когда помимо COVID-19 букет болезней, врачи борются. Того же ждут от пациентов. А вот диванных экспертов и некомпетентных скептиков просят не мешать. Чьи-то домыслы порой могут навредить больше вируса.

Нюансы протокола: одним по территории дворца можно только пешком, другие к самому крыльцу – на автомобиле. Это привилегия высших должностных лиц. На совещании у Президента в четверг таких четверо. Впрочем, важнее не статус, а тема. А она напрямую затрагивает почти 12 тысяч белорусов и их семьи – это амнистия. Традиционная в юбилей Великой Победы, она впервые коснётся отбывающих срок на наркоторговлю. Речь, конечно, не о воротилах наркобизнеса, а о тех, кому не было и 18, когда скамью учебную сменили на скамью подсудимых. Ещё одно обязательное условие: раскаяние, ведь профильные ведомства будут в ответе за тех, кого отпустили.

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

- Мы идём с предложениями, что у нас хватит сил офицерами управления по борьбе с распространением наркотиков проследить за теми людьми, участковыми милиции общественной безопасности.

- Решение принимает Президент, но ответственность за список людей, которые будут под эту амнистию подпадать, на вас. И вы готовы эту ответственность нести? 

Да, на всех нас, конечно, готовы, да. 

В Беларуси намеренно применяют суровое наказание за наркоторговлю. За три года таких преступлений стало почти на четверть меньше. Новый шаг со стороны государства – помилование. Не путать с амнистией – она для тысяч, помилование же для единиц и только по решению президента.

Ольга Чуприс, заместитель Главы Администрации Президента Беларуси: «Но вместе с тем это не значит, что все будут помилованы. Комиссия будет работать в строго индивидуальном порядке, так как она работала и до настоящего времени. И поверьте, это не будут массовые случаи». 

Так же жестко, как за наркопреступления, в Беларуси наказывают разве что за коррупцию, и вот неожиданность: специалисты предлагают амнистию и по этой статье.

Александр Конюк, Генеральный прокурор Беларуси: 

- Я не вижу особой проблемы, если при определённых условиях кто-то, совершивший коррупционное преступление, попадут под эту амнистию, я не вижу в этом проблемы.

- Но при этом они возмещают тот ущерб, который нанесли? 

Там будет несколько условий. Это одно из главных.

А вот Президент в необходимости такого решения всё же сомневается. Коррупция стране дорого обходится.

Пятница. Утро. Футбольное поле недалеко от стеклозавода «Неман». Что могло собрать здесь стольких высоких чиновников – гадать не приходится. С минуты на минуту ожидают президентский вертолёт.

- Так руководители знают, что Президент сегодня в регионе? 

Владимир Кравцов, председатель Гродненского райисполкома: 

- Безусловно. Последние дни, когда окончательно определилось, область знает, что Президент прилетает. 

Это время даром не терял и руководитель районной администрации. Ходит он сейчас с трудом – травма начинающего хоккеиста. Но, как и в новом хобби, пример взял с Президента.

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:

Здесь над Берёзовкой три минуты пролетали хорошо, ну сам полёт, а до этого район облетели два раза. 

Поля смотрели? 

- Поля, и дорогу тоже. 

- А вы что-то заметили, исправили? 

- И немало, поверьте, немало. Нормально все, не каждый день прилетает Президент, поэтому готовимся.

Коллеги председателя Лидского райисполкома смело могут брать этот лайфхак на заметку. Президентский борт покружил, а когда приземлился, у Александр Лукашенко не было замечаний ни по использованию земель, ни по их качеству. А вот в подготовке стеклозавода, наоборот, переусердствовали. Накануне вывезли бракованную продукцию, которую годами складировали. Сработал уже президентский лайфхак: прежде, чем нанести визит, он отправляет с десяток проверяющих.  

Кортеж прямиком на завод. «Неман» в стране знают. В редкой белорусской семье нет посуды этого бренда. Да что там у нас, даже президент Азербайджана хвастал белорусским хрусталём. Но помимо ваз, бокалов и блюд, здесь с конвейера сходит кое-что поважнее – стекловата, отечественная вместо импортной. Такая продукция нужна и самим, и соседям. Поэтому Президент решил производство расширить – здесь построят новый цех. Но заводу с долгами бы рассчитаться. Поэтому отсрочка тоже будет – детали совсем скоро в президентском указе. Ценность таких вложений – рабочие места. Тот случай, когда учиться лучше на чужих ошибках.

С новым вирусом у нас справляется сохранившаяся, в отличие от соседей, санитарно-эпидемиологическая система. Вот и тесты сами разработали. Президент просит одного: заболели – обратитесь к врачу. Остальное возьмёт на себя государство. Это и про лечение, и про обучение – его с паузы снимают.

Кстати, рабочая суббота ждёт не только школьников, но и Президента. 25 апреля – республиканский субботник. Александр Лукашенко, как всегда в первых рядах. Вирусы появляются и исчезают, а жизнь продолжается.

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Теги: Минск
 
 
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Минск – столица ЕАЭС. Статус переходящий. И это не столько про честь, сколько про ответственность. Особенно сейчас: страны погружены в собственные проблемы, и...
 
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