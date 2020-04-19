Благочинный Горецкого округа поздравляет с Пасхой

Источник материала: Горецкий вестник

Христос воскресе!

Сердечно приветствую всех вас со светлым Праздником Воскресения Христова!

Сегодня сердце каждого православного человека ликует и восклицает праздничным приветствием «Христос воскресе!» и на приветствие отвечает с тем же ликованием «Воистину воскресе!» Мы с каким-то особым восхищением воспринимаем сегодняшнее празднование. А иначе и быть не может, ведь по слову святителя Иоанна Златоуста, которое мы слышим во время пасхального богослужения: «Воскрес Христос, и ад низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь!» Что может быть для сердца, стремящегося к Богу, более радостно и утешительно, чем это благовестие? Какие слова слаще, чем приветствие «Христос воскрес»? Ведь Сын Божий пришел в мир для того, чтобы разрушить растерянность, отчаяние и чувство безнадежности рода человеческого! Христос Спаситель каждым Своим словом и делом, каждой йотой Своего благовестия возводит до небес сраженного ранее грехом человека, носящего в себе образ и подобие Божие. Крестной смертью и тридневным воскресением Господь наш Иисус Христос выводит нас из «тьмы и сени смертной» (Иов 10: 21) и открывает перед человеком Небесное Отечество.

Сегодня мы светло празднуем Пасху Христову. Все, что случается в жизни человечества в целом и каждого в отдельности, имеет свойство заканчиваться. Проходят житейские горести, скорби и радости, невзгоды, трудности и благоденствия, но радость Пасхи вечна!

Вот и сейчас мы переживаем нелегкий период распространения новой неизвестной заразы, всех нас объял страх болезни и смерти. Это испытание нам предстоит пройти, и сделать это нужно, сохранив человеческое достоинство и христианское незлобие. И эта буря пройдет. Возможно, она даже будет не самая большая на пути многих из нас. Возможно, сменится благоденствием. Но ничто, никакие падения и подъемы, не смогут затмить собой радости о воскресшем Господе нашем Иисусе Христе, потому что Воскресение Христово – это победа над смертью! Кровью Христовой мы избавлены от смерти! Пасха — это прохождение смерти мимо нас.

Дорогие братья и сестры! Да пребудет в наших сердцах свет Воскресения Христова! Пусть ничто не сможет отнять у нас этой радости!

Христос посреди нас! И есть, и будет! Свет Христов просвещает всех! Всех с Праздником праздников и Торжеством из торжеств! С Воскресением Христовым! С Пасхой Господней! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!

Андрей Выговский, благочинный Горецкого округа, протоиерей