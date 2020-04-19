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Самые ходовые дачи - до 5 тысяч долларов. Посмотрели, как они выглядят

19.04.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за теплой погоды дачный сезон в этом году начался раньше обычного недели на три. Поэтому те, кто хотел купить дачу, начинали смотреть варианты уже в феврале. «И даже сейчас, несмотря на пандемию коронавируса, спрос остается высоким», — говорит Владимир Чернушевич, директор АН «Загородный дом и Квартирный центр» и постоянный эксперт REALTY.TUT.BY. Какие дачи и почем покупают — в материале.


Фото: realt.by

Спрос не ажиотажный, но высокий

Пандемия внесла свои коррективы в работу, говорит Владимир Чернушевич, но в основном это касается ее организации. Так, например, клиентов по телефону предупреждают, чтобы имели при себе маску и если приезжают без — их агенты выдают бесплатно. На просмотры тоже ездят в масках и каждый на своей машине. А вот на дачный спрос пандемия никак не повлияла.

— Спрос на дачи немножко даже больше, чем обычно, но и не ажиотажный. В этом году совпало несколько факторов: ранняя весна, сезонный спрос, плюс коронавирус, когда люди стремятся уехать за город — все сошлось и дачи покупают хорошо. Особенно если цена соответствует качеству, то дача продается быстро.

Также по словам эксперта, наблюдается повышенный спрос на участки под Минском для строительства домов. Каких-то лидирующих направлений, за исключением разве что Колодищей, говорит, нет. Выбор в основном зависит от того, где человек проживает в Минске: например, если живут на Юго-Западе, то рассматривают брестское направление, если в Сухарево — гродненское, в Зеленом Луге — логойское.

Самые ходовые дачи этого сезона — бюджетные, до 5 тысяч долларов и капитальные, где все есть, в пределах 20−30 тысяч долларов. В сегодняшней подборке — варианты дач с ценой не выше 5 тысяч долларов в эквиваленте.

СТ «Дружба в Боярах»

Дача расположена в 45 км от МКАД в молодечненском направлении (1 км от д. Бояры). Дом деревянный, сборно-щитовой, 1970 года постройки, облицован кирпичом. Общая площадь — 38 квадратных метров. Отопление печное, вода сезонная, санузел на улице, газ привозной.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Земельный участок площадью 3,9 сотки в частной собственности, не обработан. На участке — 2 сарая, санузел, плодово-ягодные насаждения. Цена — 3,3 тысячи долларов в эквиваленте.

СТ «Инструментальщик- 1»

Дача расположена в Пуховичском районе в 35 км от МКАД (рядом с д. Узляны). Дом сборно-щитовой, площадью 20 квадратных метров. В нем укреплен фундамент, сделаны новая кровля и полы. Участок — 4 сотки. Цена — 3,5 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

СТ «Патриот-Березка»

Дача находится в московском направлении, в 58 км от МКАД. Дом деревянный, площадью 17 квадратных метров. Отопление печное, есть электричество и центральный водопровод (на участке). Участок — 5,6 сотки. Продается за 3,6 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

СТ «Вязынка-2»

Дача находится в 25 км от МКАД, в молодечнеском направлении (рядом с аг. Вязынка). Дом из бруса, площадью 65 квадратных метров. Печное отопление, сезонная вода и привозной газ. Участок — 4,4 сотки в частной собственности, частично огорожен, с плодовым садом. на участке — сарай, туалет, морской контейнер. Цена — 4 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

СТ «Импульс»

Дача находится в 40 км от МКАД, в пуховичском направлении (3 км от д. Узляны). Дом сборно-щитовой, двухуровневый, 1990 года постройки. Его площадь — 60 квадратных метров. Отопление — печное + камин. Из коммуникаций есть свет и сезонная вода. Туалет на улице.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Участок 5,8 соток в частной собственности, ухоженный, не огорожен. На участке стоит летний сарай, туалет, плодово-ягодные насаждения. Цена — 4,5 тысячи долларов в эквиваленте.

СТ «Строитель»

Дача расположена в 45 км от МКАД (1-й км, Борисовский тракт), в московском направлении (в 2,5 км от д. «Калюжки»). Дом из бруса, 1995 года постройки, площадью 20 квадратных метров. Есть электричество. Участок — 5 соток, с хозпостройками, туалетом и плодовыми деревьями. Цена — 4,5 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

СТ «Тарасик»

Дача находится в 57 км от МКАД, в московском направлении. Дом сборно-щитовой, двухуровневый, обложен белым кирпичом. Его площадь — 62 квадратных метра, участка — 6 соток. Цена — 5 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

СТ «Холмогорье»

Дача расположена в 36 км от МКАД, в молодечненском направлении (рядом с д. Бояры). Дом из бруса, высокий фундамент с подвалом, есть погреб. Площадь дома — 58 квадратных метров, с кухней и верандой. Печное отопление, сезонная вода. Участок — 5,5 соток, с плодовыми деревьями и сараем. Цена — 5 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

СТ «Бриллиант»

Дача находится в молодечненском направлении, в 36 км от МКАД (рядом с д. Лоси). Дом деревянный, мансардного типа, площадью 30 квадратных метров. Отопление — печное, вода — сезонная.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Участок — 4 сотки, с плодовыми деревьями и кустами. Цена — 5 тысяч долларов в эквиваленте.

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Теги: Минск
 
 
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