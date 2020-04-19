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Ученица горецкой детской школы искусств стала лауреатом конкурса в Польше
19.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На отделении изобразительного искусства Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства занимается очень много талантливых ребят. Одна из них — учащаяся 3 класса Анастасия Кондратенко.
Еще далеко не конец учебного года, а работы Насти «разлетелись» по разным странам. Ждут они строгих оценок жюри в 8 Международном конкурсе детского творчества «Сказки мира» (Россия), в Международном фестивале искусств «Дорогами Катюши» (Смоленск), в 19 Международном конкурсе — выставке детского творчества «Снегири 2020».
А между тем, на сегодняшний день на счету Насти уже имеется Диплом Лауреата 1 степени Международного конкурса «Чудесная страна» (Новосибирск), Диплом Победителя Международного фестиваля детского творчества «Звёзды нового века» (Москва).
А недавно со своей работой «Пути-дороги» Анастасия удостоена звания Лауреата 18 Международного конкурса живописи и графики «Другим взглядом» (Сосновец, Польша).
Ольга Лысечко
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На отделении изобразительного искусства Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства занимается очень много талантливых ребят. Одна из них —...
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