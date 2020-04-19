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Онищенко посоветовал Лукашенко ехать в колхоз
19.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Тест-систем на коронавирус в России имеется несколько десятков видов, они применяются в ассортименте и справляются со своей задачей.
Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко,
Таким образом спикер ответил на критику российских тестов президентом Беларуси Александром Лукашенко.
По словам Онищенко, если бы тест-системы не работали, их бы в России сняли с эксплуатации, не дожидаясь подсказки «великого эскулапа» Лукашенко.
«Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь - это не его тема», - сказал Онищенко.
Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко
В Роспотребнадзоре ответили, что высокая эффективность этих тестов подтверждена испытаниями в Китае, и что во многих странах их принимают с благодарностью. Качество российских тестов – выше чем у аналогов других стран.
Фото duma-er.ru
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Тест-систем на коронавирус в России имеется несколько десятков видов, они применяются в ассортименте и справляются со своей задачей.
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