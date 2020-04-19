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Белорусские компании переводят своих сотрудников на удаленную работу
19.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за пандемии на дистанционную работу переходит все больше белорусских компаний. Первыми «домой» отправляются сотрудники IT-сферы. Как минские предприятия приспособились к новым условиям и что думают сами работники, расскажет корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
Для Левона Авакяна работа дома – дело скучное. В офисе ждала большая команда. 2500 человек. Он рисует танки для популярной компьютерной игры. Его машины захватили практически весь мир: виртуальный.
В удаленке есть свои плюсы, уверен технический руководитель компании Иван Николаев. Даже дома он соблюдает график. Работает ровно 8 часов в день. В остальное время учится готовить и петь.
«Каждый вечер у меня в 18 часов занятия вокалом по скайпу, либо я сам на фортепиано что-то делаю. И тот факт, что это другая активность, помогает разгрузиться. Ты делаешь что-то релаксирующее, саморазвивающее», – отмечает технический руководитель команды IT-компании Иван Николаев.
Сейчас в Минске уже есть компании, которые разрабатывают онлайн-программы для дистанционного труда, причем без потери эффективности.
«Спрос растет у нас очень сильно, вместе с тем увеличиваются и наши технологические нагрузки. Мы стараемся быстро адаптироваться и давать надежность своим клиентам», – сообщила директор компании-разработчика онлайн-программ Полина Ганкович.
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Первыми «домой» отправляются сотрудники IT-сферы.
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