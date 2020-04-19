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Белорусские компании переводят своих сотрудников на удаленную работу

19.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за пандемии на дистанционную работу переходит все больше белорусских компаний. Первыми «домой» отправляются сотрудники IT-сферы. Как минские предприятия приспособились к новым условиям и что думают сами работники, расскажет корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Для Левона Авакяна работа дома – дело скучное. В офисе ждала большая команда. 2500 человек. Он рисует танки для популярной компьютерной игры. Его машины захватили практически весь мир: виртуальный.

«Приходится теперь много писать, созвоны и другие современные средства коммуникации совершенно не передают тех эмоций, что мы испытываем, когда говорим вживую», – сказал сотрудник минской студии разработки IT-компании Левон Авакян.

В удаленке есть свои плюсы, уверен технический руководитель компании Иван Николаев. Даже дома он соблюдает график. Работает ровно 8 часов в день. В остальное время учится готовить и петь.

«Каждый вечер у меня в 18 часов занятия вокалом по скайпу, либо я сам на фортепиано что-то делаю. И тот факт, что это другая активность, помогает разгрузиться. Ты делаешь что-то релаксирующее, саморазвивающее», – отмечает технический руководитель команды IT-компании Иван Николаев.

Именно IT-компании первыми в Беларуси начали работать дистанционно. Всего – более 200 фирм. Кто-то отправил всех сотрудников домой, кто-то лишь некоторых. Оказалось, что организовать рабочее место дома непросто. Пришлось перевозить из офиса мебель и технику.

«В сжатые сроки надо было организовать работу крупной команды. Например, возможность получать доступ к корпоративным ресурсам компании, возможность проведения онлайн-митингов», – сказала HR-директор компании Алена Дрозд.

Сейчас в Минске уже есть компании, которые разрабатывают онлайн-программы для дистанционного труда, причем без потери эффективности.

«Спрос растет у нас очень сильно, вместе с тем увеличиваются и наши технологические нагрузки. Мы стараемся быстро адаптироваться и давать надежность своим клиентам», – сообщила директор компании-разработчика онлайн-программ Полина Ганкович.

Коронавирус показал, как может меняться рынок. В одних случаях пандемия буквально «заморозила» целые отрасли, к примеру, туризм. Другие направления – сервисы доставки, айти и образовательные компании адаптировались и даже показали рост. Тут и закон пришелся кстати. С начала года в Беларуси утвердили понятие «удаленная форма работы». Теперь такой вид труда в стране тоже есть – официально. Со всеми гарантиями и бонусами.



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Теги: Минск
 
 
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