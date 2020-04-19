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«Что-то Васю не видно». Как пенсионеры в самоизоляции танцуют и занимаются физкультурой онлайн
19.04.2020 11:12 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если дома в самоизоляции вы надеваете любимые треники, чтобы было удобнее валяться на диване под сериальчик с пакетом конфет, то смотрите и учитесь, как надо. Вот 72-летняя Тамара Сергеевна в легких кроссовках энергично разминается. А супруги Курпатины, которым за шестьдесят пять, энергично кружатся, бодро считая: «Ча-ча-раз-два-три! Ча-ча-раз-два-три!». Просто на любимые занятия физкультурой и танцами в отделении дневного пребывания для пожилых управления соцзащиты Октябрьского района Могилева уже не походишь — приостановлены из-за пандемии коронавируса. Зато теперь можно заниматься со своими педагогами хоть каждый день — бесплатно и онлайн.
В полдесятого утра могилевчанка Тамара Воробьева готова: она в спортивной форме, в кроссовках, на столике около телевизора включен ноутбук. Свободного пространства в центре ее однокомнатной квартирки достаточно — через полчаса начнется занятие физкультурой. Ноутбук вот только что-то долго загружается, но пенсионерка терпеливо ждет.
— С ним всегда так — он у меня медленный.
А вот ее преподаватель волнуется. Когда до начала занятий остается 15 минут, а скайп все никак не может загрузиться, 72-летняя пенсионерка раза три отвечает на звонки: «Павел Олегович, у меня все нормально, не волнуйтесь! Просто компьютер „завис“. Я скоро присоединюсь к вам».
Павел Олегович — руководитель группы здоровья в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста управления соцзащиты Октябрьского района Могилева. И своим ученицам годится в сыновья, а некоторым и во внуки, но с ними вежливо строг и предельно внимателен.
— Я всем звоню, если мы договариваемся, что завтра у нас занятия, а человек все никак не появляется в онлайне, — говорит Павел Сацук. Он преподает в кружке «Бодрость духа» уже 5 лет и говорит, что большой разницы, как проводить занятия — по скайпу или в зале, — нет. — На экране, конечно, плохо видно, кто как тянет ручку, ножку, и их не поправишь так, как в зале. Но все упражнения они уже знают и очень стараются — ответственные.
Это правда. Во время занятия физкультурой онлайн на фоне тишина: ни музыки, ни лишних разговоров — только команды руководителя. Стоит кому-то из женщин начать болтать, другая тут же обрывает: «Тихо!». Тамара Сергеевна тихонько посмеивается: «Видите? У нас не забалуешь».
Занятия перешли в онлайн около двух недель назад — с 6 апреля, когда приходить в центр пенсионерам запретили из-за пандемии коронавируса. «Кружковцы», конечно, поняли: они — уязвимая часть населения, потому их берегут. Но скучно-то как стало!
— Они звонили нам, просили: «Ну хоть видеоуроки какие-нибудь запишите». И когда они это произнесли, у нас щелкнуло: мы же можем проводить занятия онлайн! — говорит заведующая отделением дневного пребывания для пожилых Екатерина Жарикова. — Попробовали — им «зашло» и нам весело: все-таки без них скучно было.
До пандемии на занятия офлайн ходили 170 человек. Из них онлайн сейчас занимаются тридцать. Остальные не то, чтобы не хотят, — просто многие уже разъехались по дачам. Зато по скайпу заниматься могут все желающие — офлайн мест на физкультуре, например, не хватало, пенсионерам приходилось даже в очередь записываться.
Раньше занятия в каждом кружке проходили дважды в неделю и стоили 60 копеек за час. А сейчас пенсионеры могут хоть каждый день «посещать» физкультуру — с 10 до 11 утра, в следующий час — танцы, затем еще час — кулинарные занятия. И все бесплатно. Главное, чтобы скайп работал.
— В принципе, как обращаться с компьютером и интернетом, они все знают — ходили на курсы, которые мы тоже проводим в центре. Единственное, что наши сотрудники ходили настраивали им скайп — Павел Олегович, в частности, — продолжает Екатерина Жарикова.
Первые занятия проходили с опозданием: пока все разобрались с «окошками», «экранчиками», кнопками «с утюжком» — со значком камеры — и микрофона. Зато сейчас пенсионеры лихо переключаются между иконками и знают, как поставить ноутбук так, чтобы они видели всех, а преподаватель видел их.
— Что-то Васю не видно. Ва-а-аль, станьте нормально, — командуют «девчата» из скайпа.
Супруги Курпатины сегодня вместе «пришли» на занятия танцами. Вообще-то Василий Михайлович любит физкультуру, и с утра уже основательно размялся с гантелями — так же, как и каждое утро, пока занятия в отделении Центра отменили. И сейчас пенсионер с удовольствием бы пошел в гараж, но супруга ждет танцев, и выбора у него нет — нужно поддержать.
Валентина Ивановна, пока в онлайн-классе по танцам собираются все желающие, берет в руки баян, играет и поет, а потом рассказывает, как много они со своим танцевальным коллективом «Незабудки» выступают и как это здорово — собираться не в скайпе.
Но дома тоже есть где развернуться. Чтобы было где танцевать, Курпатины даже избавились от старых громоздкого дивана и объемного кресла — заменили их более компактными. Причем танцевать начали относительно недавно. Валентина ходит на занятия вот уже четвертый год, Василия жена привлекла пару лет назад. Супруги даже выступали вместе на фестивале в Горках — танцевали твист.
Раньше Курпатиным было не до танцев — потому что была дача. И не абы какая — со всеми благами цивилизации и асфальтом до дома. Но на пенсии решили: сколько можно спину гнуть на грядках, в самом-то деле.
— Тридцать три года на ней отпахали, нужно и для себя пожить, — говорит Василий Михайлович.
Отсутствие грядок Валентина компенсирует клумбами под домом — отводит тут душу. У Василия есть гараж. Еще бы занятия офлайн возобновились — и вообще было бы хорошо.
Кстати, проводить занятия танцами онлайн чуть сложнее, чем с физкультурой. Все-таки это коллективная работа, объясняет руководитель кружка Ирина Сойкина. Но ничего: онлайн разучивают отдельные движения, даже песни поют и просто общаются — это вам не группа строгих «физкультурниц».
С пенсионерами Ирина работает недавно — до этого преподавала у детей. Говорит, технически у детей занятия, конечно, более активные. Но психологически с пенсионерами та же история: к каждому нужно найти подход, каждому уделить внимание, а еще нужно большое, очень большое терпение.
А вот на занятиях кулинарией тесто перед веб-камерами пенсионеры не раскатывают и блинчики не жарят — просто разговаривают, делятся рецептами.
— Вы знаете, им не главное заниматься физической активностью — важно пообщаться. Мы когда первое занятие онлайн проводили, они не могли наговориться — соскучились, — смеется Екатерина Жарикова. — Они и сейчас много разговаривают, рассказывают, кто что делал — и только потом начинают заниматься.
Как только пандемия завершится, занятия снова перейдут в офлайн. Во-первых, потому что госучреждение обязано работать по определенной программе. А весь этот онлайн — чистое волонтерство работников отделения. Ну, а во-вторых, и это главное, пенсионерам важно общение — глаза в глаза, а не через экран монитора.
Но и сейчас онлайн занятия для пенсионерок — все равно что выход в свет. Если поначалу они выходили на связь в домашних халатах, то сейчас надевают бусы, подкрашивают губы. «Потому что и дома нужно быть красивыми», — говорят.
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Если дома в самоизоляции вы надеваете любимые треники, чтобы было удобнее валяться на диване под сериальчик с пакетом конфет, то смотрите и учитесь, как надо.
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