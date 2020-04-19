«Что-то Васю не видно». Как пенсионеры в самоизоляции танцуют и занимаются физкультурой онлайн

Источник материала: Tut.by

Если дома в самоизоляции вы надеваете любимые треники, чтобы было удобнее валяться на диване под сериальчик с пакетом конфет, то смотрите и учитесь, как надо. Вот 72-летняя Тамара Сергеевна в легких кроссовках энергично разминается. А супруги Курпатины, которым за шестьдесят пять, энергично кружатся, бодро считая: «Ча-ча-раз-два-три! Ча-ча-раз-два-три!». Просто на любимые занятия физкультурой и танцами в отделении дневного пребывания для пожилых управления соцзащиты Октябрьского района Могилева уже не походишь — приостановлены из-за пандемии коронавируса. Зато теперь можно заниматься со своими педагогами хоть каждый день — бесплатно и онлайн.

Анжелика ВасилевскаяЖурналист TUT.BY

В полдесятого утра могилевчанка Тамара Воробьева готова: она в спортивной форме, в кроссовках, на столике около телевизора включен ноутбук. Свободного пространства в центре ее однокомнатной квартирки достаточно — через полчаса начнется занятие физкультурой. Ноутбук вот только что-то долго загружается, но пенсионерка терпеливо ждет.

— С ним всегда так — он у меня медленный.





А вот ее преподаватель волнуется. Когда до начала занятий остается 15 минут, а скайп все никак не может загрузиться, 72-летняя пенсионерка раза три отвечает на звонки: «Павел Олегович, у меня все нормально, не волнуйтесь! Просто компьютер „завис“. Я скоро присоединюсь к вам».

Павел Олегович — руководитель группы здоровья в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста управления соцзащиты Октябрьского района Могилева. И своим ученицам годится в сыновья, а некоторым и во внуки, но с ними вежливо строг и предельно внимателен.

— Я всем звоню, если мы договариваемся, что завтра у нас занятия, а человек все никак не появляется в онлайне, — говорит Павел Сацук. Он преподает в кружке «Бодрость духа» уже 5 лет и говорит, что большой разницы, как проводить занятия — по скайпу или в зале, — нет. — На экране, конечно, плохо видно, кто как тянет ручку, ножку, и их не поправишь так, как в зале. Но все упражнения они уже знают и очень стараются — ответственные.





Это правда. Во время занятия физкультурой онлайн на фоне тишина: ни музыки, ни лишних разговоров — только команды руководителя. Стоит кому-то из женщин начать болтать, другая тут же обрывает: «Тихо!». Тамара Сергеевна тихонько посмеивается: «Видите? У нас не забалуешь».

Занятия перешли в онлайн около двух недель назад — с 6 апреля, когда приходить в центр пенсионерам запретили из-за пандемии коронавируса. «Кружковцы», конечно, поняли: они — уязвимая часть населения, потому их берегут. Но скучно-то как стало!

— Они звонили нам, просили: «Ну хоть видеоуроки какие-нибудь запишите». И когда они это произнесли, у нас щелкнуло: мы же можем проводить занятия онлайн! — говорит заведующая отделением дневного пребывания для пожилых Екатерина Жарикова. — Попробовали — им «зашло» и нам весело: все-таки без них скучно было.



Слева направо: руководитель танцевального кружка Ирина Сойкина, завотделением дневного пребывания для пожилых Екатерина Жарикова, руководитель кружка физкультуры Павел Сацукевич.

До пандемии на занятия офлайн ходили 170 человек. Из них онлайн сейчас занимаются тридцать. Остальные не то, чтобы не хотят, — просто многие уже разъехались по дачам. Зато по скайпу заниматься могут все желающие — офлайн мест на физкультуре, например, не хватало, пенсионерам приходилось даже в очередь записываться.

Раньше занятия в каждом кружке проходили дважды в неделю и стоили 60 копеек за час. А сейчас пенсионеры могут хоть каждый день «посещать» физкультуру — с 10 до 11 утра, в следующий час — танцы, затем еще час — кулинарные занятия. И все бесплатно. Главное, чтобы скайп работал.

— В принципе, как обращаться с компьютером и интернетом, они все знают — ходили на курсы, которые мы тоже проводим в центре. Единственное, что наши сотрудники ходили настраивали им скайп — Павел Олегович, в частности, — продолжает Екатерина Жарикова.

Первые занятия проходили с опозданием: пока все разобрались с «окошками», «экранчиками», кнопками «с утюжком» — со значком камеры — и микрофона. Зато сейчас пенсионеры лихо переключаются между иконками и знают, как поставить ноутбук так, чтобы они видели всех, а преподаватель видел их.

— Что-то Васю не видно. Ва-а-аль, станьте нормально, — командуют «девчата» из скайпа.

Супруги Курпатины сегодня вместе «пришли» на занятия танцами. Вообще-то Василий Михайлович любит физкультуру, и с утра уже основательно размялся с гантелями — так же, как и каждое утро, пока занятия в отделении Центра отменили. И сейчас пенсионер с удовольствием бы пошел в гараж, но супруга ждет танцев, и выбора у него нет — нужно поддержать.

Валентина Ивановна, пока в онлайн-классе по танцам собираются все желающие, берет в руки баян, играет и поет, а потом рассказывает, как много они со своим танцевальным коллективом «Незабудки» выступают и как это здорово — собираться не в скайпе.





Но дома тоже есть где развернуться. Чтобы было где танцевать, Курпатины даже избавились от старых громоздкого дивана и объемного кресла — заменили их более компактными. Причем танцевать начали относительно недавно. Валентина ходит на занятия вот уже четвертый год, Василия жена привлекла пару лет назад. Супруги даже выступали вместе на фестивале в Горках — танцевали твист.

Раньше Курпатиным было не до танцев — потому что была дача. И не абы какая — со всеми благами цивилизации и асфальтом до дома. Но на пенсии решили: сколько можно спину гнуть на грядках, в самом-то деле.

— Тридцать три года на ней отпахали, нужно и для себя пожить, — говорит Василий Михайлович.

Отсутствие грядок Валентина компенсирует клумбами под домом — отводит тут душу. У Василия есть гараж. Еще бы занятия офлайн возобновились — и вообще было бы хорошо.









Кстати, проводить занятия танцами онлайн чуть сложнее, чем с физкультурой. Все-таки это коллективная работа, объясняет руководитель кружка Ирина Сойкина. Но ничего: онлайн разучивают отдельные движения, даже песни поют и просто общаются — это вам не группа строгих «физкультурниц».

С пенсионерами Ирина работает недавно — до этого преподавала у детей. Говорит, технически у детей занятия, конечно, более активные. Но психологически с пенсионерами та же история: к каждому нужно найти подход, каждому уделить внимание, а еще нужно большое, очень большое терпение.

А вот на занятиях кулинарией тесто перед веб-камерами пенсионеры не раскатывают и блинчики не жарят — просто разговаривают, делятся рецептами.

— Вы знаете, им не главное заниматься физической активностью — важно пообщаться. Мы когда первое занятие онлайн проводили, они не могли наговориться — соскучились, — смеется Екатерина Жарикова. — Они и сейчас много разговаривают, рассказывают, кто что делал — и только потом начинают заниматься.

Как только пандемия завершится, занятия снова перейдут в офлайн. Во-первых, потому что госучреждение обязано работать по определенной программе. А весь этот онлайн — чистое волонтерство работников отделения. Ну, а во-вторых, и это главное, пенсионерам важно общение — глаза в глаза, а не через экран монитора.

Но и сейчас онлайн занятия для пенсионерок — все равно что выход в свет. Если поначалу они выходили на связь в домашних халатах, то сейчас надевают бусы, подкрашивают губы. «Потому что и дома нужно быть красивыми», — говорят.

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