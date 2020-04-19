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Вопреки прогнозам. ВВП Беларуси пока отыгрывает падение
19.04.2020 11:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-марте снизился на 0,3% по сравнению с первым кварталом 2019 года, сообщает Белстат. ВВП в текущих ценах составил 30,2 млрд рублей.
В январе падение было 1,9% по сравнению с январем 2019 года, по итогам двух месяцев отставание сократилось до 0,6%.
Падение связано с сокращением объемов выпуска продукции нефтехимии на фоне проблем с поставками российской нефти и спадом производства калийных удобрений.
Промышленное производство в первом квартале упало на 2,7%, составив 26,7 млрд рублей в действующих ценах. Запасы готовой продукции составили 5,5 млрд рублей (76,4% от среднемесячного объема производства), сократившись за март.
Объем сельхозпроизводства вырос на 5,5%, составив 2,9 млрд рублей.
Инвестиции с начала года выросли на 4,5%, до 5,9 млрд рублей. Розничный товарооборот вырос на 7,9%, до 12,5 млрд рублей.
Последствия пандемии коронавируса сказали на объемах грузоперевозок. В первом квартале они упали на 10,5% до 89,7 млн тонн.
Напомним, правительство по поручению Александра Лукашенко
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Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-марте снизился на 0,3% по сравнению с первым кварталом 2019 года. В январе падение было 1,9% по сравнению с январем 2019 года,...
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