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Вопреки прогнозам. ВВП Беларуси пока отыгрывает падение

19.04.2020 11:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-марте снизился на 0,3% по сравнению с первым кварталом 2019 года, сообщает Белстат. ВВП в текущих ценах составил 30,2 млрд рублей.


Фото: Reuters

В январе падение было 1,9% по сравнению с январем 2019 года, по итогам двух месяцев отставание сократилось до 0,6%.

Падение связано с сокращением объемов выпуска продукции нефтехимии на фоне проблем с поставками российской нефти и спадом производства калийных удобрений.

Промышленное производство в первом квартале упало на 2,7%, составив 26,7 млрд рублей в действующих ценах. Запасы готовой продукции составили 5,5 млрд рублей (76,4% от среднемесячного объема производства), сократившись за март.

Объем сельхозпроизводства вырос на 5,5%, составив 2,9 млрд рублей.

Инвестиции с начала года выросли на 4,5%, до 5,9 млрд рублей. Розничный товарооборот вырос на 7,9%, до 12,5 млрд рублей.

Последствия пандемии коронавируса сказали на объемах грузоперевозок. В первом квартале они упали на 10,5% до 89,7 млн тонн.

Напомним, правительство по поручению Александра Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики на 2020 год с 2,5% до 2,8%, но это было до объявления пандемии коронавируса и рекордного падения цен на нефть.

Прогноз МВФ на 2020 год — минус 6% (прежний прогноз был — прирост 0,3%). Восстановление, по оценкам экспертов, начнется в 2021-м — прирост ожидается на уровне 3,5%. Инфляция в 2020—2021 годах прогнозируется на уровне 5,6% (прежний прогноз 4,8%). Уровень безработицы вырастет с 0,3% до 2,3% и 1,8% соответственно.

Белорусские эксперты также прогнозируют экономике спад в размере от 3,5% до 18% в зависимости от успешности ответ экономических властей на вызовы, стоящие перед экономикой.

 
 
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Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-марте снизился на 0,3% по сравнению с первым кварталом 2019 года. В январе падение было 1,9% по сравнению с январем 2019 года,...
 
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