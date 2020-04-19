|
Королева Британии из-за пандемии отменила салюты по случаю своего дня рождения
19.04.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В связи с пандемией коронавируса британская королева Елизавета II попросила отменить праздничные салюты, которые традиционно проходят в честь ее дня рождения 21 апреля.
Об этом сообщил журналист британского телеканала ITV Крис Шип в Twitter.
"Королева попросила, чтоб во вторник не устраивали праздничных орудийных залпов по случаю ее 94-го дня рождения. Это случилось впервые за ее 68-летнее правление", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, по состоянию на утро 18 апреля в мире подтверждено 2 251 770 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 154 311 летальных, 574 386 человек выздоровели.
Согласно данным Worldometer, в Британии сейчас насчитывается 108 692 случая COVID-19 и 14576 летальных случаев вследствие пандемии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с пандемией коронавируса британская королева Елизавета II попросила отменить праздничные салюты, которые традиционно проходят в честь ее дня рождения 21...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)