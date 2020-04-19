Королева Британии из-за пандемии отменила салюты по случаю своего дня рождения









Об этом сообщил журналист британского телеканала ITV Крис Шип в Twitter.

"Королева попросила, чтоб во вторник не устраивали праздничных орудийных залпов по случаю ее 94-го дня рождения. Это случилось впервые за ее 68-летнее правление", - говорится в сообщении.





Как сообщалось, по состоянию на утро 18 апреля в мире подтверждено 2 251 770 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 154 311 летальных, 574 386 человек выздоровели.





Согласно данным Worldometer, в Британии сейчас насчитывается 108 692 случая COVID-19 и 14576 летальных случаев вследствие пандемии.