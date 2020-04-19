Лукашенко нашел слова для семей умерших и заболевших: Беларусь пока не ошиблась в тактике борьбы с коронавирусом









Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что республика не ошиблась в тактике борьбы с коронавирусом.





"Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть", - сказал Лукашенко, посещая в воскресенье храм в Смолевичском районе под Минском.





БелТА . Президента цитирует госагентство





"Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, господь", - добавил он.





Лукашенко отметил, что люди приходят в храм, чтобы попросить помощи у бога, однако не все ведут себя, как завещано: не берегут природу, отошли от принципов морали и готовы пренебречь всем ради денег. "Это ненормально. Так и думаю, что, наверное, он (бог - ИФ) нам по делу стукнул по голове. Кому больше, кому меньше - вы посудите сами, посмотрите на мир, как развивается этот психоз и болезнь", - продолжил глава государства.





"Более того, поживем - увидим, кто и как использует эту ситуацию в своих целях. Я уже ранее был вынужден констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа, что коронавирус сегодня уже стал политикой. Люди не думают о болезни - как помочь друг другу, в лучшем случае - как зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет", - заявил Лукашенко.





Лукашенко также заметил, что миллионы людей молятся господу, многие из них облечены большой властью. "Я знаю многих таких. Но как только наступил этот психоз (даже не болезнь), все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, я ее никому не навязываю. Это вам решать, как будете жить вы, как будут жить ваши дети. Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам: если нужно надеть маску - наденьте, если нужно другим образом поберечься - берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства", - сказал он.





Глава государства подчеркнул, что коронавирус пройдет, поэтому сейчас надо подумать, как преодолевать его последствия. "Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны р отать. А как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные демократичные, начали работать, открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнут: до шестисот человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?" - отметил он.





"Стиль жизни не надо менять в этих условиях. Поэтому я не запрещал работать на земле, на заводах, фабриках, не закрывал границы. Мы определили коридоры - не без проблем, но тысячи автомобилей возят необходимые грузы через нас и нам, с Запада на Восток", - резюмировал Лукашенко.





Напомним, что белорусский Минздрав скрывает истинную статистику по коронавирусу.