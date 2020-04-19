В Слониме зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции

Главный санитарный врач попросил слонимчан не распространять слухи и домыслы, не поддаваться панике и сохранять спокойствие. А также не расспрашивать, кто заболел и кто является контактными лицами, так как это является врачебной тайной и огласке подлежит только с согласия самого заболевшего, его родственников или доверенных лиц.





Также Дмитрий Григорьевич напомнил жителям Слонима о мерах личной безопасности.





Ранее на сайте «Радыё Рацыя» прошла информация, что заболевшей является слонимчанка, которая отдыхала с ребенком в одном из санаториев Витебской области.





«В Беларуси на стационарном лечении находится 3282 человека», — таковы последние официальные данные. Судя по всему, Минздрав имеет в виду все же не всех госпитализированных, а именно пациентов с COVID-19. «Выздоровели и выписаны 458 пациента. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Умерли 45 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — сообщает Минздрав.