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В Слониме зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции

19.04.2020 14:26 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Слониме зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции, об этом сообщил на местном телевидении главный санитарный врач Слонимского района Дмитрий Дервоедов.



— В Слониме действительно зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции. Проведено эпидемиологическое расследование, определены границы очага, круг контактных лиц. Проведены противоэпидемические мероприятия. За лицами установлено медицинское наблюдение, — рассказал о ситуации "Газете Слонимской"Дмитрий Григорьевич.

Главный санитарный врач попросил слонимчан не распространять слухи и домыслы, не поддаваться панике и сохранять спокойствие. А также не расспрашивать, кто заболел и кто является контактными лицами, так как это является врачебной тайной и огласке подлежит только с согласия самого заболевшего, его родственников или доверенных лиц.

Также Дмитрий Григорьевич напомнил жителям Слонима о мерах личной безопасности.

Ранее на сайте «Радыё Рацыя» прошла информация, что заболевшей является слонимчанка, которая отдыхала с ребенком в одном из санаториев Витебской области.

«В Беларуси на стационарном лечении находится 3282 человека», — таковы последние официальные данные. Судя по всему, Минздрав имеет в виду все же не всех госпитализированных, а именно пациентов с COVID-19. «Выздоровели и выписаны 458 пациента. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Умерли 45 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — сообщает Минздрав.
 
 
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В Слониме зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции, об этом сообщил на местном телевидении главный санитарный врач Слонимского района Дмитрий Дервоедов.
 
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