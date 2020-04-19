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В Слониме зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции
19.04.2020 14:26 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Слониме зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции, об этом сообщил на местном телевидении главный санитарный врач Слонимского района Дмитрий Дервоедов.
— В Слониме действительно зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции. Проведено эпидемиологическое расследование, определены границы очага, круг контактных лиц. Проведены противоэпидемические мероприятия. За лицами установлено медицинское наблюдение, — рассказал о ситуации
Главный санитарный врач попросил слонимчан не распространять слухи и домыслы, не поддаваться панике и сохранять спокойствие. А также не расспрашивать, кто заболел и кто является контактными лицами, так как это является врачебной тайной и огласке подлежит только с согласия самого заболевшего, его родственников или доверенных лиц.
Также Дмитрий Григорьевич напомнил жителям Слонима о мерах личной безопасности.
Ранее на сайте «Радыё Рацыя» прошла информация, что заболевшей является слонимчанка, которая отдыхала с ребенком в одном из санаториев Витебской области.
«В Беларуси на стационарном лечении находится 3282 человека», — таковы последние официальные данные. Судя по всему, Минздрав имеет в виду все же не всех госпитализированных, а именно пациентов с COVID-19. «Выздоровели и выписаны 458 пациента. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Умерли 45 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — сообщает Минздрав.
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В Слониме зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции, об этом сообщил на местном телевидении главный санитарный врач Слонимского района Дмитрий Дервоедов.
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