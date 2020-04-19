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Власти Венеции рассматривают возможность введения квот для туристов
19.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Венеции изучают возможность введения квот для туристов, которые хотят посетить город,
О таком шаге задумались на фоне распространения коронавируса. По данным источника, в настоящее время жители города увидели, как он может жить без толп путешественников, поэтому возможен вариант, что ограничения сохранятся и после стабилизации обстановки.
При этом не всем понравилась эта идея, поскольку Италия и, в частности, Венеция – это мировые центры туризма, сокращение количества путешественников может вызвать финансовые потери.
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В Венеции изучают возможность введения квот для туристов, которые хотят посетить город, сообщает Euronews. О таком шаге задумались на фоне распространения...
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