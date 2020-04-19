Ученые назвали последствия тяжелой формы коронавируса для организма

Источник материала: ОНТ

У пациентов с тяжелой формой COVID-19 этот вирус способен поражать кровь, атакуя гемоглобин в эритроцитах. Это приводит к тому, что снижается уровень гемоглобина – белка, который переносит кислород. Об этом сказано в исследовании итальянских ученых, опубликованном в журнале Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

По данным специалистов, значения гемоглобина были существенно снижены у пациентов с тяжелой формой заболевания COVID-19 по сравнению с пациентами с более легкими формами. Эксперты отметили: это означает, что для некоторых категорий пациентов с пневмонией аппараты искусственной вентиляции легких могут оказаться бесполезны.

Ученые назвали падение уровня гемоглобина тревожным сигналом. Они посоветовали медикам измерять этот показатель всем инфицированным коронавирусом.

"Впоследствии в срочном порядке нужно провести исследования, чтобы выяснить, поможет ли переливание крови избежать тяжелого течения болезни", – сказано в исследовании.

Недавно врач Йельского университета предупредил о редком симптоме коронавируса, который может возникать на ранних стадиях. Специалист отметил, что покрасневшие глаза могут свидетельствовать об инфицировании COVID-19.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram