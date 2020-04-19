ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коронакризис в Европе будет хуже мирового. Придется потратить триллионы евро, но проблема не в деньгах

19.04.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мир погружается в худший кризис за последние 100 лет, и среди развитых стран более других пострадает ЕС — вторая по размеру экономика планеты и крупнейший в мире политический союз с населением 450 млн человек.

Коронакризис в Европе будет хуже мирового. Придется потратить триллионы евро, но проблема не в деньгах
Пандемия COVID-19 обойдется ЕС в триллионы евро, и они у 27 стран союза и общеевропейского правительства в Брюсселе либо есть, либо найдутся. Сложнее будет договориться между собой о том, как собрать и на что потратить эти деньги. Это долгий процесс даже в мирные годы, а сейчас время играет против стран ЕС, рассорившихся на почве вируса, пишет ВВС.

Способность помириться и согласовать антикризисный план определит не только глубину кризиса, но и место Европы в посткоронавирусном мире. Сделать это попытаются лидеры всех 27 стран на виртуальном саммите в четверг, 23 апреля. Они попробуют одобрить план пожарных мер стоимостью полтриллиона евро. Но это только начало. На восстановление потребуется намного больше. А значит, и споры будут жестче.

«Мировая экономика входит в рецессию, и европейская вместе с ней — однако в более глубокую. Странам еврозоны придется увеличить расходы на беспрецедентную сумму: триллион, полтора триллиона евро», — сказал вице-президент Европейского центробанка Луис де Гиндос.

МВФ прочит миру худший кризис со времен Великой депрессии. В лучшем случае
коронавирус разоряет мир. Сколько будет стоить реанимация экономики?
Коронавирус: когда все это закончится и мир вернется к привычной жизни?
Ущерб будет зависеть от продолжительности карантина. Каждый месяц экономика сокращается на 2−3%, привел де Гиндос оценки международных финансовых организаций.

«Так что за полтора месяца мы упадем примерно на 5%. За три — вдвое существеннее», — сказал он.

По оценкам Еврокомиссии, общий размер заявленных странам ЕС антикризисных мер уже превысил 3 трлн евро. Правда, не все эти деньги выделены, а часть может так и остаться обещаниями, если лидеры 27 стран не найдут общий язык.

В 10 раз хуже предыдущего кризиса

По мнению Международного валютного фонда, мировая экономика в этом году погрузится в рецессию, сократившись на 3%, и даже если она резко восстановится в 2021 году, мир недосчитается примерно 9 трлн долларов из-за коронавируса.

При этом обвал в Евросоюзе (минус 7%) будет более существенным, чем в США (-6%) и Японии (-5%), а конкурент ЕС в борьбе за звание второй крупнейшей экономики мира — Китай и вовсе избежит падения (+1,2%).

Предыдущий кризис в Европе — долговой, последовавший за мировым финансовым 2008−2009 годов — дает примерное представление о масштабах грядущего бедствия и предстоящих тратах на устранение его последствий.

В прошлый раз, 10 лет назад, почти полтриллиона евро ушло на спасение небольших стран: Греции (ее ВВП в 2009 году составлял 250 млрд евро), Португалии (175 млрд), Ирландии (170 млрд) и Кипра (20 млрд).

То есть на помощь им потребовались затраты, сопоставимые с общими размером их экономики.


Фото: Reuters

На этот раз в кризисе уже гиганты, и порядок цифр совсем другой. Общий размер экономик только трех наиболее пострадавших от коронавируса стран еврозоны почти в 10 раз больше. ВВП Италии — 1,8 трлн евро в год, Испании — 1,2 трлн, Франции — 2,5 трлн.

Разница в том, что деньги на спасение самих себя они могут занять свободно и недорого, особенно если будут действовать согласованно. У Греции, Ирландии и Кипра такой возможности 10 лет назад не было.

Проблема сейчас не в отсутствии денег, а в отсутствии согласованности и единого подхода. Найти общий язык пока не получается, несмотря на беспрецедентную для Европы интенсивность общения.

Обычно лидеры 27 стран ЕС собираются четыре раза в год, но из-за коронавируса они встретятся уже в четвертый раз всего за несколько недель. Правда, сейчас им собраться легче — можно не выезжать из дворцов, не нужны кортежи, самолеты и свита. Достаточно монитора с видеосвязью и верхней части делового костюма.

Из-за чего спорит Европа

Коронавирус нанес удар в самое сердце экономики ЕС — по единому рынку, в котором свободно перемещались товары, услуги, капитал и рабочая сила. Закрылись не только внешние границы ЕС — вернулись внутренние.

Оставшись наедине с вирусом, южные страны союза, до сих пор критиковавшие Брюссель за стремление к централизации и вмешательство в их дела, стали жаловаться на то, что ЕС бросил их в беде. Проспав вход в кризис, Еврокомиссия решила возглавить выход из него.

Чиновники общеевропейского правительства придумали план пожарных антикризисных мер на полтриллиона евро и очертили более амбициозный и дорогой план восстановления и возврата к процветанию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называет его новым планом Маршалла, сравнивая масштаб с послевоенным восстановлением Старого Света, и обещает «триллионы евро».

Однако она скупа на детали. Примерные очертания самого затратного проекта в истории Евросоюза ожидаются только к маю. И во многом будут зависеть от того, о чем договорятся лидеры стран ЕС в четверг.

Но прежде им придется снять разногласия относительно более скромного и злободневного антикризисного плана. Его с трудом набросали министры финансов стран еврозоны за час до пасхальных каникул. В плане остались прорехи, чреватые разладом на саммите.

Например, в него не попала идея выпуска совместного долга — «коронабондов», против которой выступают более обеспеченные и финансово дисциплинированные северные страны во главе с Нидерландами. Лагерь сторонников возглавляет Италия, и она не спешит капитулировать.

В плане прописано, где взять деньги на первую, оборонительную стадию войны с вирусом.

Чтобы отвести непосредственные и немедленные угрозы эпидемии, ЕС закрыл внешние границы на месяц, стимулировал закупку и выпуск медицинского оборудования и средств защиты, вложил 150 млн евро в разработку вакцины и лечения. Помог гражданам, застрявшим за границей, и выделил 20 млн на помощь странам-партнерам.

Но это гроши по сравнению с самой затратной статьей антикризисного плана — помощью экономике. ЕС хочет пустить 540 млрд евро на минимизацию ущерба от карантина: ведь чем глубже падение сейчас, тем затратнее будет восстановление.

На что потратить полтриллиона

Кризис на самом богатом и крупном рынке в мире угрожает не только самой Европе, но и всем странам, которые поставляют на него сырье, товары и услуги. Размер экономики 27 стран Евросоюза (без учета Великобритании, покинувшей союз в январе) составляет 14 трлн евро. ЕС опережает по этому показателю Китай и уступает только США.

Чтобы смягчить шок для экономики, государства — члены ЕС пустились в масштабные траты на поддержку населения и бизнеса. Однако жить не по средствам им запрещают европейские бюджетные правила, поэтому деньги на продолжительный карантин найдутся не у всех.


Фото: Reuters

Антикризисный план призван временно решить эту проблему. Прежде всего за счет перераспределения средств между статьями общеевропейского бюджета и смягчения требований к финансовой дисциплине в странах-участницах союза.

План состоит из трех частей.

Первая — 100 млрд евро людям. Многие страны ЕС компенсируют гражданам значительную часть потерянного из-за карантина дохода. Кто-то субсидирует зарплатные ведомости бизнеса за счет средств казны, другие оплачивают отпуск по уходу за детьми, третьи вводят специальные пособия. Чем дольше карантин, тем затратнее эти меры.

Вторая — 200 млрд евро бизнесу. Распределяться эти деньги будут в виде гарантий Европейского инвестиционного банка по кредитам малому и среднему бизнесу, который уже получил доступ к 40 млрд на краткосрочное рефинансирование долгов. Фактически на эту сумму общеевропейский банк развития берет на себя до 80% рисков коммерческих банков, кредитующих бизнес.

Третья — 240 млрд евро странам. Льготные кредиты государствам, примерно похожие на те, что получали Греция и другие страны в кризис 10-летней давности. Они будут выделены из созданного тогда стабфонда ESM (European stability mechanism).

Против кредитов ESM как раз выступала Италия, предлагая альтернативу — общеевропейские «коронабонды». Она опасалась, что как и 10 лет назад, антикризисные ссуды будут обременены драконовскими требованиями к экономической политике стран-получателей.

Министры финансов нашли компромисс: финансировать будет все же ESM, но властям на местах дадут полную свободу распоряжаться ими, не опасаясь окриков и проверяющих из Брюсселя. Но только в том случае, если размер кредита не превысит 2% их ВВП, а деньги пойдут исключительно на борьбу собственно с вирусом, а не его экономическими последствиями.

Точку в этом споре могут поставить только лидеры стран ЕС. Ближайший саммит 23 апреля позволит получить представление о том, как быстро Европа сможет объединить разрозненные атаки на вирус в единый фронт войны за сохранение ведущих позиций в мировой экономике. И сколько это будет ей стоить.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мир погружается в худший кризис за последние 100 лет, и среди развитых стран более других пострадает ЕС — вторая по размеру экономика планеты и крупнейший в мире...
 
Новости дня
Новости
 
«Из-за таких, как вы, распространяется зараза!». За и против школы: родители разделились на два лагеря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика