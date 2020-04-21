В России заявили, что приблизились к пику заболеваемости коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Россия недалека от пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, плато, когда количество инфицированных увеличивается невысокими темпами, может наступить до мая. Об этом сообщила в понедельник руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.



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«На самом деле мы недалеко от пика, и те математики, которые работают в агентстве, они каждый день обновляют прогноз и они считают, что до мая мы точно будем на плато. Это будет скорей всего конец этой — следующая неделя. <…> Потом нам придется столь же долго спускаться», — сказала она в интервью программе «Познер» на Первом канале .

По ее словам, увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом в России продолжается, однако прирост тяжелых случаев остановился. «Мы пока прирастаем, но очень интересно прирастаем: дело в том, что число тяжелых форм остановилось, оно больше не растет, а общий прирост есть», — сказала Скворцова.

По ее словам, это свидетельствует об улучшении выявляемости, а сокращение числа тяжелых случаев — «хороший прогностический признак».

Кроме того, Скворцова сообщила, что выявление в России в воскресенье более 6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом, что является на данный момент самым высоким показателем ежесуточного прироста, связано с расширением круга тестируемых лиц.

«Объясняю тем, что вот эти 6 тысяч — они как раз возникли в тот день, когда утром в соответствии с рекомендациями ВОЗ правительство рекомендовало всем расширить круг тестируемых контактных лиц. Не только контактных по подтвержденному коронавирусу, но и контактных с любым [заболевшим] ОРВИ и так далее. Поэтому вот эта вот первая волна — она была сопряжена с тем, что реально этот день дал существенный приток новых исследований», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Около 30% случаев проходит в легкой форме, как ОРВИ

Доля бессимптомных носителей коронавируса составляет около 40%, еще 30% заболеваний протекает в легкой форме, как ОРВИ, сообщила Вероника Скворцова.

«Фактически мы сейчас видим уже на нашей популяции, что 40% — это бессимптомные случаи заражения, и где-то 30% — легкие формы, которые протекают, как обычное ОРВИ», — сказала она.

Скворцова отметила, что новый коронавирус «действительно достаточно интенсивно контагиозен, но менее контагиозен многих других вирусов, менее заразителен». «Он чуть более заразен, чем вирус гриппа, но менее заразный, чем вирусы кори, ветряной оспы и некоторых других», — пояснила она.

Версию искусственного происхождения коронавируса нового типа исключать нельзя, сообщила Скворцова. «Мне представляется, что здесь нужно не гадать, а нужно очень серьезные провести исследования. Исключить нельзя ни одну, ни другую версию», — сказала она.

Скворцова отметила, что этот вопрос требует тщательного изучения, поскольку РНК-содержащие вирусы являются наиболее изменчивыми. «Действительно, мы видим достаточно большое количество фрагментов, отличающих этот вирус от очень близкого аналога SARS. Вот примерно гомологичность 94%, а остальное — различия», — пояснила она.