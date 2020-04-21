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Трамп намерен подписать указ о временной приостановке иммиграции в США
21.04.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о приостановлении иммиграции в США. Такое сообщение он опубликовал в своем Twitter.
Американский президент заявил, что собирается подписать распоряжение о временном приостановлении иммиграции в США.
Свое решение он объяснил «нападением невидимого врага» (коронавируса. — Прим. TUT.BY) и необходимостью «защитить рабочие места наших великих американских граждан».
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Свое решение он объяснил пандемией и необходимостью защитить рабочие места американских граждан.
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