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Трамп намерен подписать указ о временной приостановке иммиграции в США

21.04.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о приостановлении иммиграции в США. Такое сообщение он опубликовал в своем Twitter.


Фото: Flickr / The White House

Американский президент заявил, что собирается подписать распоряжение о временном приостановлении иммиграции в США.

Свое решение он объяснил «нападением невидимого врага» (коронавируса. — Прим. TUT.BY) и необходимостью «защитить рабочие места наших великих американских граждан».

Как отмечает издание The New York Times, на днях администрация Трампа уже запретила въезд в страну людям, которые ищут убежища в США, а также незарегистрированным иммигрантам. Это вызвало тревогу среди защитников иммиграции, которые считают, что президент и его сторонники используют глобальную пандемию для дальнейшего ужесточения иммиграционной политики.

По последним данным, в США заразились коронавирусом уже более 780 тысяч человек. 37 тысяч и 782 человека скончались.

 
 
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Свое решение он объяснил пандемией и необходимостью защитить рабочие места американских граждан.
 
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