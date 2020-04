Трамп намерен подписать указ о временной приостановке иммиграции в США

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о приостановлении иммиграции в США. Такое сообщение он опубликовал в своем Twitter.

Американский президент заявил, что собирается подписать распоряжение о временном приостановлении иммиграции в США.

Свое решение он объяснил «нападением невидимого врага» (коронавируса. — Прим. TUT.BY) и необходимостью «защитить рабочие места наших великих американских граждан».

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!