Трамп намерен подписать указ о временной приостановке иммиграции в США

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о приостановлении иммиграции в США. Такое сообщение он опубликовал в своем Twitter.



Фото: Flickr / The White House

Американский президент заявил, что собирается подписать распоряжение о временном приостановлении иммиграции в США.

Свое решение он объяснил «нападением невидимого врага» (коронавируса. — Прим. TUT.BY) и необходимостью «защитить рабочие места наших великих американских граждан».

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Как отмечает издание The New York Times, на днях администрация Трампа уже запретила въезд в страну людям, которые ищут убежища в США, а также незарегистрированным иммигрантам. Это вызвало тревогу среди защитников иммиграции, которые считают, что президент и его сторонники используют глобальную пандемию для дальнейшего ужесточения иммиграционной политики.

По последним данным , в США заразились коронавирусом уже более 780 тысяч человек. 37 тысяч и 782 человека скончались.