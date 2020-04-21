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Парламент Великобритании возвращается с каникул
21.04.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTУже сегодня депутаты обсудят ключевые вопросы по Брекситу и проект бюджета страны. Большая часть верхней и нижней палат будет работать удаленно. Однако 40 парламентариев все же будут присутствовать лично, чтобы смогло состояться голосование. Британский парламент ушел на каникулы 25 марта. Тогда у некоторых депутатов диагностировали коронавирус.
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Уже сегодня депутаты обсудят ключевые вопросы по Брекситу и проект бюджета страны. Большая часть верхней и нижней палат будет работать удаленно. Однако 40...
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