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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Парламент Великобритании возвращается с каникул Уже сегодня депутаты обсудят ключевые вопросы по Брекситу и проект бюджета страны. Большая часть верхней и нижней палат будет работать удаленно. Однако 40...

Уже сегодня депутаты обсудят ключевые вопросы по Брекситу и проект бюджета страны. Большая часть верхней и нижней палат будет работать удаленно. Однако 40 парламентариев все же будут присутствовать лично, чтобы смогло состояться голосование. Британский парламент ушел на каникулы 25 марта. Тогда у некоторых депутатов диагностировали коронавирус.