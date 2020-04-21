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Украинская команда первой лиги удержала 50 % зарплат футболистов. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом

21.04.2020 10:30 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер украинской команды «Прикарпатье» (Д2) Владимир Ковалюк рассказал, что в клубе урежут зарплату, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

«Я очень доволен работой с местным бюджетом. У нас платят зарплату два раза в месяц, нет задержек. Платят премиальные. Город помогает нам ездить на сборы, уже второй год ездим в Турцию.

У нас в клубе работает всего три человека. Хотелось бы иметь больше сотрудников в штате для помощи команде. За 3,5 года не было никаких срывов, проблем по зарплате. Понятно, что нужны спонсоры, но сейчас в Украине их очень трудно найти.

Мы договорились, что за апрель получим 50% зарплаты. Деньги, которые нам не доплатят, пойдут на борьбу с коронавирусом. Считаю, это правильно. Понятно, что у нас есть семьи, нет спонсоров, как у других клубов, которые помогают в борьбе.

У нас нет такого финансирования, чтобы помогать, но с таким моментом, как зарплата, можем помочь. Думаю, где-то 15 тысяч долларов сэкономим, и эту сумму передадут на борьбу с коронавирусом», – сказал Ковалюк.

Добавим, что «Прикарпатье» финансируется из местного бюджета.

Ранее Николай Ходасевич раскритиковал белорусские клубы за отказ в помощи врачам, которые борются с пандемией коронавируса.

Напомним, Tribuna.com запустила марафон помощи в борьбе с COVID-19.

По данным Минздрава, на 20 апреля в Беларуси зарегистрированы 6264 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Умер 51 пациент.

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Главный тренер украинской команды «Прикарпатье» (Д2) Владимир Ковалюк рассказал, что в клубе урежут зарплату, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.
 
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