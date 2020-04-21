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В мире COVID-19 уже почти у 2,5 млн человек. В Нью-Йорке подали в суд на ВОЗ, в Германии - отменили «Октоберфест»

21.04.2020 10:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Число подтвержденных в мире случаев COVID-19 приближается к 2,5 млн человек. Всего с начала пандемии скончались более 170 тысяч человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В США Дональд Трамп заявил, что в связи с пандемией нового коронавируса он намерен временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты. В стране зафиксировано более 786 тысяч случаев заражения. Умерли свыше 42 тысяч человек.

На минувшей неделе Трамп заявил, что временно приостанавливает уплату взносов в бюджет в ВОЗ. Теперь, как сообщают американские СМИ, жители округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк подали в федеральный суд совместный иск против Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в сокрытии данных по пандемии коронавируса. Тем самым, как указано в иске, «ВОЗ способствовала распространению коронавируса по всему миру, в том числе в США и штате Нью-Йорк»

  • В Италии объявили о первом с начала эпидемии в стране снижении числа пациентов в больницах: на 20 меньше, чем днем ранее. Общее число случаев заболевания в стране составляет 181 228, 48 877 человек выздоровели, умерли 24 114.
  • В Испании, которая находится на втором месте после Штатов по числу заболевших (более 200 тысяч случаев, 20 852 пациента умерли), продлили ограничение на несущественные поездки из третьих стран в ЕС и государства Шенгенской зоны до 15 мая. Мера не распространяется на жителей ЕС, трансграничных работников, медперсонал, дипломатов, обладателей долгосрочных виз и лиц, которые смогут обосновать форс-мажорные обстоятельства своей поездки.
  • Во Франции количество смертей от COVID-19 превысило 20 тысяч. За сутки в больницах и домах для престарелых скончались 547 человек, сообщает RFI. Всего от коронавируса с начала марта в стране умерли 20 265 человек, «это намного больше, чем любая, даже самая сильная эпидемия гриппа», заявил министр здравоохранения страны. Всего в стране подтверждено более 156 тысяч инфицирования.
  • В Германии число выявленных инфицированных за сутки, по данным Института имени Роберта Коха, составило 1785 человек. Общее количество зарегистрированных в стране случаев заражения выросло до 143 457. За сутки скончались 194 человека, Всего с начала эпидемии — 4598 человек. Выздоровели 95 200 человек. Баварский премьер-министр Зодер официально заявил, что пивной фестиваль «Октоберфест» в этом году не состоится из-за коронавируса
  • В Украине по состоянию на 9.00 вторника 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев. Рост числа заболевших зафиксирован после трех дней снижения. Накануне в правительстве заявили, что ждут пика заболеваемости в начале мая. Минздрав страны собирается просить правительство о продлении карантина до 12 мая.

 
 
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В Украине по состоянию на 9.00 вторника 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых...
 
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