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«Джонни, ты?» Российские фанаты атаковали инстаграм Джонни Деппа

21.04.2020 15:01 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце прошлой недели Джонни Депп, который раньше выступал против соцсетей, завел личные страницы на фейсбуке и в инстаграме. В инстаграм-аккаунте Джонни опубликовал ролик, в котором объяснил, что начал вести соцсети, чтобы поддерживать общение с поклонниками в разгар пандемии коронавируса. Но Гарик Харламов «всё испортил», пишет spletnik.ru.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp) 16 Апр 2020 в 11:05 PDT

На видео американский актер назвал опасный вирус «невидимым врагом» и выразил надежду, что общими силами люди обязательно смогут его победить.

— Люди умирают пугающе высокими темпами. Многие из них не в состоянии обеспечить своих детей и их семьи. Я знаю, что на данный момент нам кажется, что наши руки связаны за спиной, и в какой-то степени это так. Но наши умы свободны, и наши сердца не скованы цепями. Мы можем помогать друг другу и заботиться друг о друге, и тогда мы победим, — обратился Джонни к своим фолловерам.

Новость о том, что Джонни Депп наконец завел аккаунт в соцсетях, вызвала бурную реакцию подписчиков по всему миру: многие из них не могли поверить, что страницы в инстаграме и фейсбуке действительно ведет сам актер.

Появление Деппа в инстаграме не оставило равнодушным и российского комика Гарика Харламова. В своем микроблоге он опубликовал пост с призывом «поприветствовать» актера в инстаграме «как мы умеем». Харламов предложил подписчикам перейти на страницу Деппа и написать под его постами один-единственный комментарий: «Е**шки- воробушки, Джонни, ты?».


Российские фанаты с энтузиазмом восприняли предложение Харламова и устроили настоящую атаку на страницу Джонни Деппа. Сначала они писали ему лишь предложенную Гариком фразу, а потом и вовсе запустили под постами актера «русский чат», в котором в шутку начали давать рекламные объявления:

— А что, гараж никто не продает здесь? И рецептом кулебяки не поделится?

— Почему никто до сих пор не продает здесь маски?

— Продам стол под ТВ, недорого.

— Уважаемые родители! Убедительная просьба сдать до конца недели деньги на ремонт онлайн-школы.

Сам Депп на шутки под своими постами пока никак не отреагировал — то ли не понял русского юмора, то ли просто не обратил внимания (в конце концов, всего за несколько дней на актера подписалось более 3,5 млн человек). Однако русскоязычные поклонники явно не намерены сдаваться и продолжают писать Джонни по сотне комментариев в день.

 
Теги: Новости
 
 
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