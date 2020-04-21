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Коронавирус в Лидском районе циркулирует – выявленные случаи не являются завозными

22.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Коронавирус в Лидском районе циркулирует – выявленные случаи не являются завозными

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Лидского района Алексей Орачев.

“Когда санитарно-эпидемиологическая служба получает экстренное извещение о выявлении больного COVID-19, сразу принимаются оперативные меры. Мы определяем круг контактных лиц и организуем проведение дезинфекции. Работы по обеззараживанию проводятся сразу же после эвакуации больного. Обработке подлежит в первую очередь домашний очаг инфекции (квартира, подъезд). Обеззараживается также транспорт, на котором передвигался заболевший. Обязательно учитывается место работы человека и принимается решение, например, о дезобработке производственных помещений. Если в больницу попадает один член семьи, как правило, сразу мы получаем семейный очаг коронавирусной инфекции. Высокий риск заболеть у супруга или супруги, детей, близких родственников. Сейчас под наблюдением лидских медиков находятся контактные лица первого и второго уровней, таких много. Специалисты совместно с сотрудниками РОВД проводят проверки соблюдения ими режима самоизоляции”.

Кроме того, сейчас на районном уровне прорабатывается вопрос об организации внешней обработки дезсредствами городской инфраструктуры: мест общего пользования, дорог и тротуаров. Ведь, по словам главного санитарного врача района, вирус в регионе циркулирует – выявленные случаи не являются завозными, сообщает lida.by.

 
 
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Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Лидского района Алексей Орачев. “Когда санитарно-эпидемиологическая служба получает экстренное...
 

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