Коронавирус в Лидском районе циркулирует – выявленные случаи не являются завозными

Источник материала: Lida.Info





Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Лидского района Алексей Орачев.

“Когда санитарно-эпидемиологическая служба получает экстренное извещение о выявлении больного COVID-19, сразу принимаются оперативные меры. Мы определяем круг контактных лиц и организуем проведение дезинфекции. Работы по обеззараживанию проводятся сразу же после эвакуации больного. Обработке подлежит в первую очередь домашний очаг инфекции (квартира, подъезд). Обеззараживается также транспорт, на котором передвигался заболевший. Обязательно учитывается место работы человека и принимается решение, например, о дезобработке производственных помещений. Если в больницу попадает один член семьи, как правило, сразу мы получаем семейный очаг коронавирусной инфекции. Высокий риск заболеть у супруга или супруги, детей, близких родственников. Сейчас под наблюдением лидских медиков находятся контактные лица первого и второго уровней, таких много. Специалисты совместно с сотрудниками РОВД проводят проверки соблюдения ими режима самоизоляции”.

Кроме того, сейчас на районном уровне прорабатывается вопрос об организации внешней обработки дезсредствами городской инфраструктуры: мест общего пользования, дорог и тротуаров. Ведь, по словам главного санитарного врача района, вирус в регионе циркулирует – выявленные случаи не являются завозными, сообщает lida.by .