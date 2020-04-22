Какими проблемами больше всего обеспокоен белорусский бизнес во время пандемии?

Источник материала: Ежедневник

В условиях эпидемии коронавируса бизнес больше всего озабочен сокращением спроса на внутреннем рынке и остающимися без изменений размерами арендной платы и налогов.

Согласно опросу, проведенному Исследовательским центром ИПМ и Центром экономических исследований BEROC, основная проблема для субъектов хозяйствования сейчас – это падение спроса на внутреннем рынке. О ней заявили 78,6% представителей бизнеса.

Не менее 50% заявили о сохранении размеров арендной платы и налогов при сокращении или остановке деятельности. Нестабильность национальной валюты волнует 42,9% опрошенных, 39,3% жалуются на падение спроса на внешнем рынке.

Проблемой роста дебиторской задолженности и неисполнением партнерами своих обязательств озабочены 33,9% респондентов.

Значительно меньшее число опрошенных обеспокоены заболеванием сотрудников и соответствующими карантинными мерами, проблемами с ликвидностью, повышением цен поставщиков.

Как решают проблемы?

Результаты опроса свидетельствуют, что на данный момент большинство компаний активно пытается решать возникшие проблемы путем оптимизации прочих затрат (85,7%). Несмотря на все усилия по оптимизации и поиску решений уже сейчас порядка 41% бизнесов вынуждены снизить уровень зарплат и перейти на неполный рабочий день (44,6%). Отправляют в отпуск без сохранения заработной платы 25% компаний, еще 23% пришлось прибегнуть к увольнениям, а 18% вынуждены идти на приостановку деятельности.

В компаниях считают, что из мер государственной поддержки отмена или субсидирование арендной платы оказали бы самое значительное влияние на способность бизнеса выжить в ближайшие 3 месяца (на 50% больше выживших). Также весьма важной мерой бизнес называет отмену (субсидирование) отчислений в Фонд социальной защиты населения.

Однако, по мнению директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанны Тарасевич, если мы не уплатим сегодня взносы в ФСЗН, то завтра наши бабушки и дедушки не получат пенсии. Поэтому говорить об отмене уплаты взносов ФСЗН было бы сегодня неправильно, считает эксперт.

Поможет ли государство бизнесу?

Как известно, наиболее пострадали в нашей стране от коронавируса рестораны, гостиничный бизнес, сфера туризма. На грани выживания и ряд других отраслей.

В целом, по оценкам бизнес-союзов, из-за кризиса более 50% бизнесов в Беларуси могут прекратить свою работу, а более 30% – просто исчезнуть.

Сегодня как никогда предпринимателям необходима поддержка государства. Между тем, когда правительства других стран в условиях эпидемии разработали отдельные меры поддержки и уже спасают пострадавшие от кризиса компании, белорусскому бизнесу пока предлагается лишь «кубышечку развязать».

Что до обещанного правительством пакета мер, предусматривающего поддержку предприятий и бизнеса, остается надеяться, что он будет принят очень скоро, а то многие субъекты хозяйствования до него могут просто не дожить.