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В странах СНГ принимают новые меры по борьбе с коронавирусом

22.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Возвращают граждан на родину и поддерживают экономику. О борьбе с коронавирусом в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

Правительство Армении организует дополнительные рейсы для граждан, которые сейчас находятся за границей. Одними из первых на родину вернутся те, кто находится в России. С начала апреля прибыло три рейса из Москвы и еще два с юга страны. Авет Адонц – заместитель министра иностранных дел страны – напомнил, что посольство Армении в России готово предоставить своим гражданам временное жилье. Нужно лишь обратиться за помощью в посольство.

«Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока последнего гражданина, выразившего желание вернуться в Армению, не доставят на родину. По данным на 21 апреля, число обратившихся для возвращения в Армению составляет 1283 человека. Я говорю о тех людях, которые зарегистрированы в наших диппредставительствах и еще не вернулись», – сказал Авет Адонц.

Мировая экономика заработает в течение месяца. Такую уверенность выразил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения швейного предприятия в Бобруйске.

«Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают. Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды, именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его», – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что надо обязательно помочь инфекционным больницам, особенно в регионах. Он уверен, что ситуацию с коронавирусом удается держать под контролем благодаря тому, что в свое время в стране сохранили инфекционные больницы.

Также президент ознакомился с работой фабрики. «Славянка» – одно из крупнейших швейных предприятий страны – среди первых в стране перешло на пошив масок. Сейчас в день их выпускают 200 тысяч штук. Освоили производство и одноразовой одежды для медиков.

Президент заявил, что в стране средств индивидуальной защиты достаточно, и разрешил возобновить их экспорт. В каких объемах, будут решать сами производители и местная власть.

Коронавирус и последующее закрытие границ помешали многим азербайджанцам вернуться на родину. В помощь таким гражданам заработал новый портал «Еду домой». Сайт запущен, на нем уже успели зарегистрироваться несколько сотен азербайджанских подданных. Домой их доставят наземным или воздушным транспортом. За две недели до отправления на телефон гражданина поступит смс-сообщение. В нем будет указана дата, время и погранично-пропускной пункт, к которому нужно подойти. Те, кто отправятся в Азербайджан на самолете, должны будут оплатить билет на чартерный рейс.



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Правительство Армении организует дополнительные рейсы для граждан, которые сейчас находятся за границей. А в помощь азербайджанцам, которые до пандемии не успели...
 
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