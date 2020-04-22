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В странах СНГ принимают новые меры по борьбе с коронавирусом
22.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Возвращают граждан на родину и поддерживают экономику. О борьбе с коронавирусом в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».
Правительство Армении организует дополнительные рейсы для граждан, которые сейчас находятся за границей. Одними из первых на родину вернутся те, кто находится в России. С начала апреля прибыло три рейса из Москвы и еще два с юга страны. Авет Адонц – заместитель министра иностранных дел страны – напомнил, что посольство Армении в России готово предоставить своим гражданам временное жилье. Нужно лишь обратиться за помощью в посольство.
Мировая экономика заработает в течение месяца. Такую уверенность выразил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения швейного предприятия в Бобруйске.
Президент Беларуси подчеркнул, что надо обязательно помочь инфекционным больницам, особенно в регионах. Он уверен, что ситуацию с коронавирусом удается держать под контролем благодаря тому, что в свое время в стране сохранили инфекционные больницы.
Также президент ознакомился с работой фабрики. «Славянка» – одно из крупнейших швейных предприятий страны – среди первых в стране перешло на пошив масок. Сейчас в день их выпускают 200 тысяч штук. Освоили производство и одноразовой одежды для медиков.
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Правительство Армении организует дополнительные рейсы для граждан, которые сейчас находятся за границей. А в помощь азербайджанцам, которые до пандемии не успели...
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