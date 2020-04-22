В странах СНГ принимают новые меры по борьбе с коронавирусом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Возвращают граждан на родину и поддерживают экономику. О борьбе с коронавирусом в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

Правительство Армении организует дополнительные рейсы для граждан, которые сейчас находятся за границей. Одними из первых на родину вернутся те, кто находится в России. С начала апреля прибыло три рейса из Москвы и еще два с юга страны. Авет Адонц – заместитель министра иностранных дел страны – напомнил, что посольство Армении в России готово предоставить своим гражданам временное жилье. Нужно лишь обратиться за помощью в посольство.

«Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока последнего гражданина, выразившего желание вернуться в Армению, не доставят на родину. По данным на 21 апреля, число обратившихся для возвращения в Армению составляет 1283 человека. Я говорю о тех людях, которые зарегистрированы в наших диппредставительствах и еще не вернулись», – сказал Авет Адонц.

Мировая экономика заработает в течение месяца. Такую уверенность выразил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения швейного предприятия в Бобруйске.

«Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают. Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды, именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его», – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что надо обязательно помочь инфекционным больницам, особенно в регионах. Он уверен, что ситуацию с коронавирусом удается держать под контролем благодаря тому, что в свое время в стране сохранили инфекционные больницы.