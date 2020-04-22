Коронавирус в Беларуси и мире: число жертв и зараженных на 22 апреля

Источник материала: Новости Волковыска

✅ Число зараженных китайским вирусом во всем мире достигло новой психологической отметки.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 22 апреля 2020-го.

По состоянию на 22 апреля коронавирус Ковид-19 заразил уже два с половиной миллиона человек во всем мире. Кроме того, статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни превысило уже 176 тысяч человек.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в нашем материале.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 22 апреля

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 22 апреля в мире медики выявили 2 553 853 случаев инфицирования коронавирусом. Из этого числа 820 104 заражений – в США.

679 748 человек выздоровели от уханьской заразы. Всего в мире от коронавируса умерли 176 323 человек.





статистика на 22 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 820 104. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 44 228 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания – там вирус подхватили 204 178 человек. От болезни умерли 21 282 пациента.

Италия находится на третьем месте по числу инфицированных – в стране зарегистрировали 183 957 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 24 648.

Во Франции теперь 156 522 зараженных, в Германии – 148 291. Жертвами болезни стали 20 796 и 5 033 человек соответственно.

В России – 52 763 случаев заражения, в Польше – 9 856, в Украине – 6 125, в Литве – 1 350, в Латвии – 748 случаев.

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Коронавирус в Беларуси – последние новости на 22 апреля

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 апреля

В Беларуси на 22 апреля зарегистрировано 6 723 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сколько больных на коронавирус в Беларуси 22 апреля

Общее число инфицированных за последние сутки увеличилось на 459.

За минувшие сутки количество летальных исходов в Беларуси выросло до 55 (за сутки стало на 4 жертвы больше). Погибшие пациенты параллельно страдали хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусной инфекцией.

Выписано 577 человек (+63 за сутки).

Минздрав отмечает, что "в регионах статистика по выявленным случаям существенно не изменилась".

За сутки было сделано около 6 тысяч тестов на коронавирус, всего их сделано 108,5 тысячи. На сегодняшний день 25 лабораторий занимаются проведением тестов на COVID-19. Они работают не только в государственных медицинских центрах, но и частных.

Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля – начало мая.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси

На брифинге представители Минздрава сообщили информацию по регионам на 20 апреля:

Минск – 3023 случая

Витебская область – 1504

Минская область – 789

Могилевская область – 265

Гомельская область – 322

Брестская область – 185

Гродненская область – 176

Минздоровья предполагает, что ситуация по регистрации 300-400 случаев коронавируса в день сохранится в Беларуси еще 2-3 недели.

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

У хоккеиста команды Лукашенко подтвержден коронавирус

У хоккеиста команды Александра Лукашенко Дмитрия Мелешко подтвержден коронавирус.





Однако руководитель государства самоизолироваться не будет, заявила в комментарии ria.ru его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Ранее стало известно, что Мелешко сдал тест на COVID-19. По словам Мелешко, у него была легкая простуда, и он решил самоизолироваться, поскольку жена тяжело болеет, у нее ослаблен иммунитет.

"Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония, – заявила Эйсмонт. – Получен положительный результат теста на COVID-19".

Пресс-секретарь подчеркнула, что Дмитрий Мелешко заболел приблизительно через неделю после окончания любительского хоккейного турнира (11 апреля), в котором участвовал вместе с Лукашенко. Вся команда руководителя государства "находилась в отпуске". Никаких дополнительных мер для игроков не предпринимается.

Эйсмонт отметила, что Александр Лукашенко не сдавал тест на коронавирус и "сейчас в этом нет необходимости". Он и раньше не был в изоляции, не собирается "уходить в изоляцию," удаленку" и прочее " и сейчас, говорит пресс-секретарь.

Дмитрий Мелешко был хоккеистом белорусской национальной сборной, профессиональную спортивную карьеру завершил три года назад.

"Не может говорить": вскрылась правда о состоянии Надежды Бабкиной

Российская актриса остается в тяжелом состоянии в больнице.





Надежда Бабкина, которая лежала пару недель в коме до сих пор остается в тяжелом состоянии, несмотря на слухи в СМИ. Хотя родственники Бабкиной не распространяются о состоянии артистки, шоумен Александр Васильев заявил, что попал в больницу с коронавирусом, и что его заразила Надежда Бабкина. Изданию КП.ру он сказал, что Надежда Бабкина до сих пор в очень тяжелом состоянии, и пробудет в больнице не мене двух недель.

"Она сама тяжело заболела: находилась в медикаментозной коме. Сейчас настолько слаба, что не может говорить. И это неудивительно, к своему юбилею она похудела на 23 килограмма – красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни", – сказал он.

Ранее появилась информация, что Надежда Бабкина проснулась от искусственной комы и заговорила – она попросила любимое блюдо и спросила, что с ней.

Надежда Бабкина с подозрением на коронавирус попала в больницу еще 1 апреля.

Бабкину поместили в специальный бокс на аппарат ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Надежда Бабкина все время оставалась тяжело стабильной, пока через две недели ее не вывели из комы.

Ученые выяснили, у кого из переболевших Covid-19 не вырабатывается иммунитет

У 30% пациентов не вырабатываются антитела.





Ученые в результате исследований пришли к выводу, что у каждого третьего пациента, переболевшего Covid-19, не вырабатываются в организме антитела и, как следствие, не появляется иммунитет к коронавирусу во всем мире.

Как передает medikforum со ссылкой на специалистов Фуданьского университета в Китае, в эксперименте принимали участие 175 пациентов, которые переболели коронавирусом и выздоровели.

По результатам наблюдений ученые выявили, что почти у 30% пациентов отмечался крайне низкий уровень антител, их едва можно диагностировать с помощью теста. При этом людей среднего и старшего возраста антител больше, чем у молодых людей.

Речь идет о тестах, которые начали массово применять многие страны мира. Они показывают, выработались ли антитела в организме человека после выздоровления от коронавируса антитела и в каком количестве.

Так выявляются пациенты, перенесшие Covid-19 бессимптомно или с легкими признаками ОРВИ. И с помощью таких тестов медики определяют, можно ли переболевшему коронавирусом человеку выходить в общество после карантина. Или такой анализ позволяет отпускать после самоизоляции или обсервации на работу и в места массового скопления людей.

Некоторые исследователи ставят под сомнение надежность тестов на антитела. Это, как правило, сторонники, теории коллективного иммунитета, которые уверены, что для борьбы с коронавирусом основная часть населения планеты должна им переболеть.

Однако, если гипотеза ученых о 30% переболевших без иммунитета подтвердиться, то существует вероятность, что человечеству год придется сидеть на карантине до изобретения вакцины от Covid-19.