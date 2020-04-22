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О чем свидетельствует вскрытие тел жертв коронавируса

22.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Изначально Институт Роберта Коха (RKI) не рекомендовал производить вскрытие тел умерших от коронавируса, чтобы защитить медиков от заражения. Однако исследователи из Гамбурга и Базеля взялись за это - и сделали первые выводы", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.



В Университетском госпитале Базеля было вскрыто 20 тел пациентов, умерших от Covid-19. "У всех обследованных была гипертония, - говорит профессор Александр Цанков, руководитель патологоанатомического отделения. - Также у большой части пациентов было сильно выраженное ожирение, то есть у них был значительный лишний вес". Среди умерших, по словам медика, преобладали мужчин. Более чем у 2/3 умерших имелись возникшие ранее повреждения коронарных сосудов, треть пациентов болели диабетом".

"Наряду с выяснением ранее перенесенных заболеваний медики из команды Цанкова также изучили повреждения легочной ткани умерших. "Воспаление легких было у наименьшего числа пациентов, - говорит он. - Под микроскопом мы увидели тяжелое нарушение микроциркуляции в легких". Это, по его словам, означает, что кислородный обмен больше не функционировал, и объясняет трудности при искусственной вентиляции легких пациентов с Covid-19 в отделениях интенсивной терапии: "Можно давать пациенту сколько угодно кислорода, он просто больше не будет переноситься дальше", - передает издание.

Сейчас Институт Роберта Коха уже отозвал свою рекомендацию не вскрывать тела умерших от коронавируса, отметив ее важность и указав на необходимость соблюдения мер безопасности, отмечается в статье.

Судмедэксперт Клаус Пюшель из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф в период с 22 марта по 11 апреля осуществил вскрытие тел 65 пациентов, умерших от коронавируса. "В распоряжении Süddeutsche Zeitung, телерадикомпаний NDR и WDR имеется доклад о данных случаях, который на прошлой неделе был направлен в управление здравоохранения Гамбурга. Профессор подтвердил подлинность доклада, но не пожелал ответить на вопросы о нем. Он сказал лишь, что на данный момент в Гамбурге вскрыто более 100 тел пациентов и у всех них имелись перенесенные ранее заболевания", - говорится в статье.

"Доклад совпадает с некоторыми выводами, сделанными в Базеле. Например, в том, что у большей части умерших имелись сердечные заболевания. Согласно докладу, у 55 из 61 пациентов, обследованных в Гамбурге, были "ранее перенесенные сердечно-сосудистые заболевания", то есть гипертония, инфаркт, атеросклероз и другие проблемы с сердцем. 46 людей перенесли заболевания легких. У 28 имелись повреждения других органов, например, почек, печени или трансплантированных органов. 16 человек страдали деменцией, у других был рак, сильно выраженный лишний вес или диабет".

"В мире пока мало системных исследований о вскрытии тел умерших от Covid-19. В конце марта врачи Университетской клиники Пекина представили данные, полученные в результате вскрытия 29 тел. Они подчеркнули, что вирус поразил не только легкие, но и иммунную систему и другие органы. В научном журнале Lancet патологоанатомы из Цюрихского университета сообщали о признаках того, что вирус вызвал тяжелые воспаления кровеносных сосудов в различных органах. Они изучили двух умерших людей и одного выжившего. Это может объяснять то, почему умирали и пациенты, не нуждавшиеся в искусственной вентиляции легких".

"В Италии управление здравоохранения опубликовало доклад, в котором были перечислены перенесенные заболевания 1738 скончавшихся пациентов. Однако доклад основывается не на результатах вскрытия, а только на данных, взятых из медицинской документации больных. Там также наиболее часто встречались гипертония, диабет и заболевания коронарных сосудов".

"Попытка ответить на спорный вопрос о том, умирают ли пациенты от вируса или от сопутствующих заболеваний, предпринимается лишь в докладе судмедэксперта из Гамбурга Клауса Пюшеля. У 61 из 65 умерших в качестве причины смерти был обозначен Covid-19. У остальных четырех вирусное заболевание не было причиной смерти".


"Это различие патологоанатом Цанков из Базеля называет "академическим". "Если у меня рак и мне осталось жить полгода и меня сбивает машина, это не уменьшает вину водителя", - говорит он. Конечно, ожидаемая продолжительность жизни умерших пациентов с множеством ранее перенесенных заболеваний была короче, чем у здоровых. "Но без Covid-19 все эти пациенты, вероятно, прожили бы дольше, может быть, на час, может быть, на один день, неделю или целый год", - передает Süddeutsche Zeitung.
 
 
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"Изначально Институт Роберта Коха (RKI) не рекомендовал производить вскрытие тел умерших от коронавируса, чтобы защитить медиков от заражения. Однако исследователи...
 
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