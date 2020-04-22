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«Минимум 8 тысяч шагов по квартире». Представитель ВОЗ в России о режиме дня во время пандемии

22.04.2020 13:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью ТАСС о своем распорядке дня в условиях пандемии, напомнила о том, что имбирь, лимон и спиртное не являются средствами профилактики коронавируса и предостерегла от приема витамина D без назначения врача.


Фото: pixabay.com

Мелита Вуйнович сказала, что, как и весь персонал ВОЗ, она строго соблюдает самоизоляцию: «Если есть необходимость в прямых встречах, тогда я полностью соблюдаю физическое дистанцирование, включая гигиену рук. То же самое я делаю с необходимыми покупками еды».

Что касается своего графика, то рабочий день она разделила на несколько блоков, куда обязательно включает занятия физкультурой: «Рабочее время иногда составляет до 16 часов в сутки, но каждые два часа я делаю 10-минутный перерыв для физических упражнений. Я посвящаю 45 минут в день шагам в квартире со счетчиком шагов, чтобы сделать как минимум 8 тысяч шагов в день. Я также делаю определенные легкие упражнения против остеопороза два раза по 15 минут в день».

Также представитель ВОЗ добавила, что старается контролировать свой рацион и не есть много снеков, а также оставаться на онлайн-связи с друзьями и семьей.

Отвечая на вопрос о том, помогают ли в борьбе с коронавирусом имбирь и лимон, Мелита Вуйнович напомнила, что хотя сбалансированное питание с достаточным количеством овощей и фруктов, снижение потребления соли и сахара в целом очень важно для общего здоровья и иммунитета, оно не рассматривается как средство профилактики COVID-19. Не получится «дезинфицировать» вирус и крепким алкоголем.

Представитель ВОЗ также предостерегла от «самоназначения» витамина D тех, кто опасается его дефицита из-за невозможности погулять в солнечную погоду: «Лучше всего проконсультироваться по телефону с вашим лечащим врачом. Витамин D следует принимать по назначению врача, так как он может иметь негативные последствия для здоровья при передозировке».

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью ТАСС о своем распорядке дня в условиях пандемии.
 
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