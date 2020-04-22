Сегодня во время стрима представители Министерства здравоохранения ответили на наиболее актуальные вопросы о COVID-19

Источник материала: Полесская правда



Во время сегодняшнего стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра специалисты Минздрава ответили на наиболее волнующие вопросы жителей Беларуси о распространении COVID-19. Отметим наиболее актуальные из них.

Возможно ли желающим пройти экспресс-тесты на антитела?

Как сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, тесты на антитела поступят в Беларусь к концу апреля. После этого пройдет их оценка и тестирование в организациях здравоохранения. В последующем будет принято решение о допуске их в организации здравоохранения для тестирования желающих.

«Платно это или нет, будет решено позже», — сказала Инна Карабан.

Бессимптомное течение болезни не влияет на выработку антител на коронавирус

Главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов рассказал, что на выработку антител к инфекциям организм каждого человека вырабатывает по-разному.

«Бессимптомное течение заболевания коронавирусной инфекцией встречается не так часто, как при других вирусных инфекциях, и на выработку антител влияет в меньшей степени. Значение имеет иммунный статус самого человека и количество вируса, который проникает в организм», – отметил Игорь Карпов и добавил, что лишь у людей со сниженным иммунитетом практически не вырабатываются антитела к COVID-19.

Внелегочные осложнения при коронавирусной инфекции возникают значительно реже

На вопрос, какие осложнения, помимо пневмонии, вызывает коронавирусная инфекция Игорь Карпов ответил, что, как правило, это тяжелое течение пневмонии и дыхательная недостаточность у пациентов пожилого возраста и с отягощающими фоновыми заболеваниями.

«Внелегочные осложнения возникают значительно реже. Среди них осложнения на сердечно-сосудистую систему пациента, развитие острой почечной недостаточности, а также развитие, так называемого, синдрома полиорганной недостаточности, при котором функциональные нарушения демонстрируются со стороны разных органов и систем пациента», – добавил Игорь Карпов.

По каким критериям врач решает, что пациенту с COVID-19 можно лечиться амбулаторно?

«Прежде всего решение принимается по совокупности признаков. Если заболевший имеет малую клиническую симптоматику и без прогрессирования течения заболевания, то он остается на амбулаторном наблюдении и лечении», – сказал Игорь Карпов.

На какие симптомы нужно обращать внимание и при каких проявлениях болезни нужно обращаться к врачу?

«Людям, у которых был контакт с заболевшими и которые сейчас находятся на самоизоляции, нужно обращать внимание на повышение температуры, усиление кашля и появление одышки», – ответил на вопрос Игорь Карпов и добавил, что в таких случаях не стоит затягивать процесс, а незамедлительно обращаться за медпомощью.

Как правильно самоизолироваться, если один из членов семьи является коронавирусным больным с легким течением заболевания?

Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан рассказала, что если человек решил самоизолироваться, то в течение всего периода самоизоляции, который должен длиться не менее 14 дней, не следует посещать места массового скопления людей, магазины, кафе, торговые центры. Нужно обеспечить доставку продуктов, предметов первой необходимости, исключая непосредственный контакт с курьером. Расчет целесообразно производить платежной картой, меньше пользоваться наличными деньгами.

Также необходимо ограничить любые контакты, в том числе с членами семьи, которые проживают в одной квартире. Если позволяют условия, можно определить каждому отдельную комнату. Для каждого из членов семьи выделить отдельную посуду и предметы личной гигиены.

Конечно, соблюдать личную гигиену, то есть чаще мыть руки с мылом, можно пользоваться антисептиком, как можно чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку. Использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей их утилизацией в закрытые мусорные контейнеры или пластиковый пакет.

«Если один из членов семьи является коронавирусным больным с легким течением заболевания, необходимо обязательно его изолировать и ограничить с ним контакты. Посещая места общего пользования в доме он должен пользоваться маской, а, трогая ручки дверей, заболевший должен использовать салфетки или перчатки. Если он пользуется гаджетами, все это должно обрабатываться. Если готовите еду, обеспечьте ее передачу, исключая непосредственный контакт с заболевшим», — добавила Инна Карабан.

На вопрос, можно ли больному коронавирусной инфекцией выходить на прогулку или за продуктами, Инна Карабан ответила, что таким больным запрещено покидать квартиру на весь период заболевания.

Как проводить уборку в квартире заболевшего?

В доме нужно проводить частую влажную уборку, потому что вирус оседает на всех поверхностях при кашле, чихании. Моющие средства могут быть любыми, специальных растворов на дому иметь не обязательно, можно пользоваться мыльным раствором. Конечно, уборку лучше проводить в перчатках, поскольку любое средство, которые мы используем при уборке, негативно сказывается на коже рук. Проветривать квартиру и обрабатывать все предметы, которых касается коронавирусный больной. Это телефонный аппарат, предметы мебели, пульты управления телевизором, любые гаджеты, сантехоборудование, которое есть в доме. Чем чаще вы убираете, тем меньше риск инфицирования окружающих людей в квартире», — рассказала Инна Карабан.

По словам Инны Карабан, нет необходимости при входе в дом обрабатывать обувь и одежду. «В этом нет смысла, потому что не доказано, что вирус передается с обувью или одеждой», — добавила она.

Как учителю проверять домашние задания учеников, находящихся на удаленном обучении?

В век технологий домашние задания можно выполнять по компьютеру и высылать по электронной почте учителю. Если такой возможности нет, а учитель все же хочет максимально себя обезопасить, работать со школьными тетрадями он может, надев перчатки. Потом нужно поместить перчатки в закрывающийся пакет и выбросить урну, – сказала Инна Карабан.

Говоря о том, сколько коронавирус может жить на тетрадях, Инна Карабан отметила, что этот вопрос недостаточно изучен. На определенной поверхности могут сохраняться остатки РНК, которые вместе с тем не вызывают заболевание.

Минздрав призывает белорусов в большие выходные не выезжать в другие регионы

Инна Карабан особо подчеркнула, что Министерство здравоохранения Беларуси призывает жителей страны в предстоящие большие выходные остаться дома, не посещать другие регионы, места массового скопления людей в связи с распространением коронавируса.

«Каждый человек не знает, инфицирован ли он. Тем не менее люди собираются ехать к своим пожилым родителям. Пожалуйста, на Радоницу не посещайте кладбища, останьтесь дома и ограничьте свои контакты. Это самая наша большая просьба на сегодняшний день, чтобы в последующем, через неделю-другую не получить рост заболеваемости», – призвала представитель Минздрава.

В ходе стрима специалисты также ответили вопросы:

«Чем обычная пневмония отличается от коронавирусной?» (8:50),

«Какими лекарствами лечат в Беларуси пневмонии?» (14:20),

«Фиксируются ли особенности течения болезни у пациентов Беларуси?» (16:13),

«Почему рекомендуется применять методику укладывания пациентов на живот?» (20:20)

«Как часто нужно дезинфицировать подъезды многоэтажных домов, где живут заболевшие коронавирусной инфекцией?» (33:15),

«Могут при коронавирусной инфекции проявляться симптомы, как у бактериальной ангины, например, боль в горле?» (34:17)

«Как вести себя курьеру при доставке пакета получателю?» (36:25)

Главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова ответила на вопросы диетологии правильного питания в период пандемии (40:40).

К диалогу присоединилась и начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь Ольга Чемоданова (57:16) и рассказала об итогах работы патрулей между Пинском и Лунинцем (1:09:44).