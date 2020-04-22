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У хоккеиста команды президента COVID-19. Разбираемся, контактом какого уровня считается Лукашенко
22.04.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера, 21 апреля, стало известно, что у хоккеиста команды президента Дмитрия Мелешко
Дмитрий Мелешко выступает за команду президента в любительских республиканских соревнованиях. Играл он и в финальных матчах, где команда во главе с Александром Лукашенко
21 апреля, то есть через десять дней, пришел результат теста на коронавирус хоккеиста — он оказался положительным. Отвечая на вопрос, контактировал ли Лукашенко недавно с инфицированным игроком, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт ответила
Пресс-секретарь также
Кто контакт первого уровня, а кто — второго?
Есть
Контакты первого уровня — это люди, у которых был тесный контакт с заразившимся в течение 14 дней с даты последнего контакта до получения положительного результата на коронавирус у инфицированного. К таким людям относятся:
К контактам второго уровня относятся те, у кого был возможный контакт с инфицированным по месту проживания (временного пребывания), учебы, работы, оказания медицинской помощи и др., также работники организаций здравоохранения, которые оказывали помощь пациенту и ухаживали за ним с использованием комплекта биологической защиты.
При этом на самоизоляции среди контактов должны быть:
Александр Лукашенко играл в хоккей с Дмитрием Мелешко за 10 дней до того, как у последнего подтвердился коронавирус. Матч, как правило, состоит из трех периодов по 20 минут. Игроки на льду периодически меняются. То есть у них непродолжительный контакт.
В данном случае президент — контакт 2 уровня, а никак не 1-го. Соответственно самоизолироваться он будет должен только, если у него повысится температура, начнет болеть горло, появится кашель и т.д. И только на то время, пока эти симптомы будут сохраняться.
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Вчера, 21 апреля, стало известно, что у хоккеиста команды президента Дмитрия Мелешко подтвердился COVID-19. За 10 дней до этого он играл в хоккей вместе с президентом.
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