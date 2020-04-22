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У хоккеиста команды президента COVID-19. Разбираемся, контактом какого уровня считается Лукашенко

22.04.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 21 апреля, стало известно, что у хоккеиста команды президента Дмитрия Мелешко подтвердился COVID-19. За 10 дней до этого он играл в хоккей вместе с президентом. По словам пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, президенту сейчас нет необходимости сдавать тест на коронавирус и он не будет уходить в изоляцию и на «удаленку». Разбираемся, контактом какого уровня считается Александр Лукашенко.


Фото: команда президента после победы над Россией в финале Рождественского турнира. 7 января 2020 года. Фото: president.gov.by

Дмитрий Мелешко выступает за команду президента в любительских республиканских соревнованиях. Играл он и в финальных матчах, где команда во главе с Александром Лукашенко победила коллектив Минской области. Турнир завершился 11 апреля.

21 апреля, то есть через десять дней, пришел результат теста на коронавирус хоккеиста — он оказался положительным. Отвечая на вопрос, контактировал ли Лукашенко недавно с инфицированным игроком, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт ответила РИА Новости отрицательно, утверждая, что Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске.

Пресс-секретарь также заявила, что президенту сейчас нет необходимости сдавать тест на коронавирус. «Президент не был и не будет уходить в изоляцию, „удаленку“ и прочее», — отметила она. И согласно критериям Минздрава — именно так и должно быть.

Кто контакт первого уровня, а кто — второго?

Есть четкие правила, по которым контактировавшие с инфицированным коронавирусом относятся к контактам 1-го и 2-го уровней.

Контакты первого уровня — это люди, у которых был тесный контакт с заразившимся в течение 14 дней с даты последнего контакта до получения положительного результата на коронавирус у инфицированного. К таким людям относятся:

  • проживающие в одной квартире, одноквартирном жилом доме, комнате (блоке) общежития, санаторно-курортной и оздоровительной организации, учреждениях закрытого типа, номере гостиницы;
  • учащиеся одного класса или группы, педработники;
  • сотрудники, работающие в одном помещении;
  • пациенты, находящиеся в одной палате;
  • работники организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и ухаживали за ним без использования комплекта биологической защиты;
  • пассажиры, находившиеся с пациентом в одном купе (купейный, спальный вагон или СВ) и одном открытом пассажирском отсеке (плацкартный вагон) поезда либо занимавшие место в пределах двух рядов кресел, соседних от кресла, где сидел инфицированный, в любом транспортном средстве.

К контактам второго уровня относятся те, у кого был возможный контакт с инфицированным по месту проживания (временного пребывания), учебы, работы, оказания медицинской помощи и др., также работники организаций здравоохранения, которые оказывали помощь пациенту и ухаживали за ним с использованием комплекта биологической защиты.

При этом на самоизоляции среди контактов должны быть:

  • контакты 1-го уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, — в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта;
  • контакты 2-го уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов — на период наличия указанных симптомов.

Александр Лукашенко играл в хоккей с Дмитрием Мелешко за 10 дней до того, как у последнего подтвердился коронавирус. Матч, как правило, состоит из трех периодов по 20 минут. Игроки на льду периодически меняются. То есть у них непродолжительный контакт.

В данном случае президент — контакт 2 уровня, а никак не 1-го. Соответственно самоизолироваться он будет должен только, если у него повысится температура, начнет болеть горло, появится кашель и т.д. И только на то время, пока эти симптомы будут сохраняться.

 
 
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Вчера, 21 апреля, стало известно, что у хоккеиста команды президента Дмитрия Мелешко подтвердился COVID-19. За 10 дней до этого он играл в хоккей вместе с президентом.
 
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