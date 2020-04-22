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Лукашенко убивает нас по одному: в Буда-Кошелево умерла 45-летняя фельдшер скорой

22.04.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

45-летняя фельдшер скорой помощи умерла от "пневмонии". Ее мать в тяжелом состоянии в больнице.

Лукашенко убивает нас по одному: в Буда-Кошелево умерла 45-летняя фельдшер скорой
В райцентре Буда-Кошелево Гомельской области 21 апреля умерла 45-летняя фельдшер скорой помощи Галина Н. об этом Свободе сообщили сразу несколько достоверных источников. Известно, что у нее была пневмония.

"Ее в тяжелом состоянии переводили в Гомель, но спасти не удалось. В Гомеле она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Заболела и ее мать, она сейчас в одной из областных больниц на аппарате искусственной вентиляции легких", - сообщили Свободе коллеги покойной.

"Она окончила Гомельское медицинское училище. Потом всю жизнь отдала работе на скорой помощи в Буда-Кошелево. Она любила свою работу", - сказала коллега.

У Галины остались муж и дочь.


Одна из коллег фельдшера, с которой Свободе удалось поговорить, сообщила, что сама сегодня попала в больницу с пневмонией.

Подтвердили ли у покойной заражение коронавирусом, неизвестно. На момент выхода публикации получить официальный комментарий не удалось.

Сложная ситуация с распространением коронавируса в Буда-Кошелево сложилась с начале апреля. Тогда в районную больницу попали 39 жителей поселка Коммунар, в основном школьники и учителя. 

Тесты оказались отрицательные, детей отправили домой. Началось все с того, что коронавирус подтвердили у одного мальчика. Он, вероятно, заразился от тренера Гомельской СДЮШОР-4.

Позже коронавирусом заболели медики, работающие на "скорой", а также в реанимации и терапии.

Не обошел коронавирус и пациентов терапевтического отделения. Медикам не хватало средств индивидуальной защиты, хотя руководство районной больницы утверждает другое.

В номере районной газеты «Авангард» за 18 апреля главный врач районной больницы признала, что "есть случаи заражения COVID-19 среди медработников".


"Это средний и младший медицинский персонал. В большинстве болезнь протекает без симптомов. Случаев заражения среди врачей нет. Тесты на коронавирусную инфекцию у них отрицательные. Необходимых средств предосторожности у медиков хватает"

По данным Минздрава на 20 апреля, в Гомельской области зафиксировали 322 случая заражения коронавирусом. Последние два дня статистику по областям ведомство не озвучивало, ссылаясь на то, что она существенно не изменилась.
 
Теги: Гомель
 
 
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45-летняя фельдшер скорой помощи умерла от "пневмонии". Ее мать в тяжелом состоянии в больнице.
 
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