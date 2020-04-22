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Деревня под Лунинцом: все на самоизоляции. Увидеть можно только алкоголиков у магазина
22.04.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В деревне Ракитно Лунинецкого района сегодня неспокойно. 17 апреля здесь похоронили семейную пару. Мужу было 84 года, жене – 86.
Он умер утром 16 апреля дома, она – в тот же вечер в больнице. В тот же день госпитализировали и их сына.
Что послужило причиной смерти стариков, сказать трудно, рассказали
Однако в социальных сетях появилась информация, что сына на похороны родителей врачи не отпустили.
В Дворецком сельсовете эту информацию опровергают, говорят, все, кому положено, со стариками смогли проститься.
Имел ли место в данном случае коронавирус или это просто пневмония, ответить на этот вопрос никто не решается.
В то же время, улицы в Ракитно сегодня пусты. Сельчане на самоизоляции.
– Если приедете к нам, то разве что алкоголиков у магазина увидите. Этих никакой вирус не берёт, – сказали нам из Ракитно по телефону.
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В деревне Ракитно Лунинецкого района сегодня неспокойно. 17 апреля здесь похоронили семейную пару. Мужу было 84 года, жене – 86.
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