Деревня под Лунинцом: все на самоизоляции. Увидеть можно только алкоголиков у магазина









Он умер утром 16 апреля дома, она – в тот же вечер в больнице. В тот же день госпитализировали и их сына.





Медиа-Полесью в местном ФАПе. Мужчина был уже лежачий. Жена ухаживала за ним. В таком возрасте людей уже не вскрывают. Что послужило причиной смерти стариков, сказать трудно, рассказалив местном ФАПе. Мужчина был уже лежачий. Жена ухаживала за ним. В таком возрасте людей уже не вскрывают.





Однако в социальных сетях появилась информация, что сына на похороны родителей врачи не отпустили.





В Дворецком сельсовете эту информацию опровергают, говорят, все, кому положено, со стариками смогли проститься.





Имел ли место в данном случае коронавирус или это просто пневмония, ответить на этот вопрос никто не решается.









В то же время, улицы в Ракитно сегодня пусты. Сельчане на самоизоляции.





– Если приедете к нам, то разве что алкоголиков у магазина увидите. Этих никакой вирус не берёт, – сказали нам из Ракитно по телефону.