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Образование оказалось в состоянии безвластия. “Школа после коронавируса будет другой”
23.04.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
“Так хочется, чтобы эта пандемия стала волшебным пенделем для нашего образовательного болота с его чиновниками и министром, которые поросли мхом”.
Заместитель председателя Таварыства беларускай школы (ТБШ) Тамара Мацкевич по просьбе
– Лукашенко отдал приказ отправить учеников в школы с 20 апреля. Какая заполняемость классов вышла-видит вся страна. Да дело в другом: именно на конец апреля – начало мая министр здравоохранения Владимир Караник спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом. Зачем возвращать детей в школы в пик эпидемии?
– Не логично. Но логика – это не сильное место Лукашенко. Здесь несколько причин, почему сейчас не стоит начинать образовательный процесс. Не хочу говорить об опасности для здоровья детей и учителей – я не медик. Но с образовательной стороны – это полный абсурд. Известно, что много детей не придет в школы.
Министерские чиновники во время пресс-конференции заявили, что рассчитывают, что только 40% детей вернутся с каникул и предложили учителям остальных 60% учить индивидуально. Пришло еще менее 40%.
Они представляют, что это даже не двойная, а может тройная нагрузка по времени? И ни один учитель не способен обеспечить такое обучение – просто потому, что в сутках 24 часа, и после обычных занятий в классе больше, чем половину учеников нужно обзвонить, опросить, индивидуально что-то объяснить, подготовить онлайн-задания, разослать тесты и выставить оценки.
Государство и Министерство образования уклонилось от решения проблем, пустив все на самотек. И предложило самый плохой выход, который только может быть. Ведь его невозможно выполнить. В нормальной стране министр был бы уволен в тот же день.
– Как вы оцениваете действия Министерства образования в чрезвычайной ситуации? Один только штрих: сначала Минобразования выразило готовность отправить детей на каникулы на неделю раньше, но в тот же вечер отозвало свое намерение. Видно, после высочайших наставлений.
– Я думаю, что сейчас даже последние иллюзии по поводу Министерства образования развеялись. Люди наконец увидели, что Министерство образования – несамостоятельная структура и не может принять даже самое мелкое решение. Оно не руководит образованием. Исчезни оно завтра – никто и не заметит. С другой стороны, наше образование управляется и местной властью – исполкомами. И там были попытки что-то делать. Но министерские чиновники это пытались запретить – как, например, решение о переносе каникул на неделю раньше.
Сейчас некоторые управления образования все-таки пытаются организовать учителей и создать ресурсы для дистанционного обучения на четвертую четверть. Как, например, Гродненский отдел образования сделал вместе с учителями сайт и ютуб-канал, где преподают видеоуроки для 4-й четверти. Не будем говорить о качестве уроков-оно разное. Требовать от исполкомов того, что должно делать министерство, нельзя-они не специалисты. Но в чрезвычайной ситуации лучше так, чем ничего. Дело местной власти, по-хорошему, следить за зданиями школ, обеспечивать ремонты, работу школьных столовых и другое хозяйство. Но они не должны лезть в образовательный процесс. Все наши проблемы с несвойственными обязанностями учителей связаны как раз с тем, что местная власть контролирует то, что не должно, и навязывает решение проблем с которыми не справляется. По-хорошему, ресурс для дистанционного обучения должно было сделать само Министерство образования, ведь это его функция – делать программы, учебники, учебные платформы. Для этого и существует Национальный институт образования, где работают методисты, ученые. Но он показал свою недееспособность.
– Как чувствуют себя и ведут учителя? С одной стороны, работа есть работа: поступил приказ сверху – начинать занятия, с другой-существует реальная угроза здоровью и жизни и самых учителей, и детей.
– Учителя резко разделились на 2 категории. Профессионалов и конформистов. Профессионалы сразу стали самостоятельно осваивать новые инструменты и учить детей дистанционно, организовали ресурс для обмена опытом и наработками. Приятно глянуть.
Ну а другие – смотрят начальству в рот: шьют по приказу исполкомов маски, раскупают по приказу продукты со школьных столовок, чтобы не испортились и готовят школы к выборам.
– Существует ли решение проблемы, с которой столкнулась власть: и ввести карантин в учреждениях образования, и завершить учебный год? Можно ли просто сдвинуть во времени учебный процесс на месяц-два?
– Было одно правильное решение о карантине, но его главный педагог и доктор страны побоялся принять. Думаю, просто пожалел денег. Ведь карантин-это не каникулы. Надо бы было брать на себя обязанности организовать учебный процесс в новых условиях, обеспечить детей и учителей средствами и инструментами, дать министерству указ работать над содержанием и методами дистанционного обучения. Может бы было с конца марта вводить карантин не везде, дать полномочия местным властям, школам это делать постепенно, там, где есть опасность. Но дать власть-это еще более страшно для авторитарного государства, чем дать на образование денег. Поэтому мы сейчас в состоянии безвластия. Никто не принимает решений, а учителя и врачи делают, что должны.
– Изменит ли эпидемия коронавируса систему образования в стране?
– Я очень на это надеюсь. Так хочется, чтобы эта пандемия стала волшебным пенделем для нашего образовательного болота с его чиновниками и министром, которые поросли мхом.
Кодекс об образовании был принят в 2010 году. С тех пор он не менялся. А мир стал совсем другой. В Кодексе нет даже упоминания о дистанционной форме образования. А в других странах дети давно имеют возможность дистанционно учатся-пусть и не массово. Это дети эмигрантов, которые сохраняют возможность учиться на своем языке, и больные дети, в Украине – дети с оккупированных территорий тоже учится дистанционно на своем языке, чтобы потом вернуться в Украину, поступить в ВУЗ. А мы-IT-страна только на бумаге.
Эта пандемия показала, кто есть кто. Что министерство-недееспособное, как недееспособные и стукруры, созданные при нем. Что для государства дети, наставницы да и вообще люди-не ценность, отсюда и непризнание опасности, что есть ответственные учителя, родители, методисты, и что настоящие общественные организации готовы сплачивать учителей, брать на себя ответственность и действовать. Посмотрите, сколько материалов за это время появилось, сколько новых инструментов освоили учителя. Это не пропадет. Школа после коронавируса будет другой-намного более современной.
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“Так хочется, чтобы эта пандемия стала волшебным пенделем для нашего образовательного болота с его чиновниками и министром, которые поросли мхом”.
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