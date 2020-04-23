Дулуб о коронавирусе: «Для меня человеческая жизнь – номер один. И если под угрозой жизнь футболиста, чемпионат надо заканчивать»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением о том, нужно ли останавливать чемпионат Беларуси из-за коронавируса.

- В Беларуси продолжают играть в футбол. Это правильно?

– Вопрос сложный. Нужно анализировать со всех сторон, обладать всем пакетом информации. Но для меня человеческая жизнь – номер один. И если под угрозой жизнь футболиста, чемпионат надо заканчивать, – сказал Дулуб в эфире стрима Football.ua .

По состоянию на 23 апреля в Беларуси зарегистрирован 8022 случай COVID-19. Умерли 60 пациентов.