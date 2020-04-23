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Дулуб о коронавирусе: «Для меня человеческая жизнь – номер один. И если под угрозой жизнь футболиста, чемпионат надо заканчивать»
23.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением о том, нужно ли останавливать чемпионат Беларуси из-за коронавируса.
- В Беларуси продолжают играть в футбол. Это правильно?
– Вопрос сложный. Нужно анализировать со всех сторон, обладать всем пакетом информации. Но для меня человеческая жизнь – номер один. И если под угрозой жизнь футболиста, чемпионат надо заканчивать, – сказал Дулуб в эфире стрима
По состоянию на 23 апреля в Беларуси зарегистрирован 8022 случай COVID-19. Умерли 60 пациентов.
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Дулуб о коронавирусе: «Для меня человеческая жизнь – номер один. И если под угрозой жизнь футболиста, чемпионат надо заканчивать»
Белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением о том, нужно ли останавливать чемпионат Беларуси из-за коронавируса.
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