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Дулуб о коронавирусе: «Для меня человеческая жизнь – номер один. И если под угрозой жизнь футболиста, чемпионат надо заканчивать»

23.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением о том, нужно ли останавливать чемпионат Беларуси из-за коронавируса.

- В Беларуси продолжают играть в футбол. Это правильно?

– Вопрос сложный. Нужно анализировать со всех сторон, обладать всем пакетом информации. Но для меня человеческая жизнь – номер один. И если под угрозой жизнь футболиста, чемпионат надо заканчивать, – сказал Дулуб в эфире стрима Football.ua.

По состоянию на 23 апреля в Беларуси зарегистрирован 8022 случай COVID-19. Умерли 60 пациентов.

 
 
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Белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением о том, нужно ли останавливать чемпионат Беларуси из-за коронавируса.
 
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