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Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме

23.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. География стран, которые приняли решение смягчить карантинные ограничения, стремительно расширяется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме

Так, в бельгийском регионе Фландрия с 15 мая начнут работать школы. Ученики смогут ходить на занятия несколько дней в неделю. Ожидается, что уже 24 апреля будет принято решение об общей стратегии выхода страны из карантина.

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Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме

Между тем в Италии фиксируют рекордное число тех, кто излечился от коронавируса. Об улучшении эпидемиологической обстановки сообщают и во Вьетнаме. За семь дней в стране не выявили ни одного случая заражения. Местным авиакомпаниям разрешили возобновить внутренние полеты. В ближайшее время откроются предприятия, торговые и развлекательные объекты.

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Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме

Положительная динамика наблюдается в Китае. Больше недели здесь нет летальных исходов из-за коронавируса. Число новых случаев заражения с каждым днем снижается. Выздоровели уже свыше 93 % инфицированных.

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Новости мира. География стран, которые приняли решение смягчить карантинные ограничения, стремительно расширяется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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