Хроники пандемии: самое актуальное о коронавирусе в Беларуси и мире на 24 апреля

Источник материала: KYKY

К утру 24 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила 2,7 миллиона человек; погибли – 187,3 тысячи, а излечились – более 732,6 тысячи. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 856,2 тысяч эпизодов инфекции;

Испания: 213 тысяч;

Италия: 190 тысяч;

Франция: 157,1 тысячи;

Германия: 151,3 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 45,9 тысячи летальных исходов;

Италия: 25,5 тысячи;

Испания: 22,2 тысячи;

Франция: 22 тысячи;

Британия: 18,7 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как у соседей

Россия: 62,7 тысячи эпизодов инфекции – 555 летальных исходов;

Украина: 7,2 тысячи – 187;

Польша: 10,5 тысячи – 454;

Литва: 1,4 тысячи – 38;

Латвия: 778 – 11.

Как в мире

В США безработными оказались 26,5 миллиона человек – это рекорд и 16% всей рабочей силы Штатов. Одна из причин кризиса занятости – масштабные карантинные ограничения, введенные во многих штатах еще 14 марта. «Локдаун» поспособствовал закрытию многих бизнесов. Чтобы решить проблему, Дональд Трамп подписал закон об экономической помощи: выделят два триллиона долларов.

26,5 миллиона человек – это рекорд и 16% всей рабочей силы Штатов. Одна из причин кризиса занятости – масштабные карантинные ограничения, введенные во многих штатах еще 14 марта. «Локдаун» поспособствовал закрытию многих бизнесов. Чтобы решить проблему, Дональд Трамп подписал закон об экономической помощи: выделят два триллиона долларов. Госсекретарь США Майк Помпео допустил , что страна – некогда крупнейший донор ВОЗ – больше никогда не восстановит финансирование организации. Если помните, на прошлой неделе Дональд Трамп прекратил финансировать ВОЗ, обвинив ее в распространении «дезинформации» о коронавирусе в пользу Китая. Представители ВОЗ это отрицают, а Китай настаивает, что действовал открыто.

, что страна – некогда крупнейший донор ВОЗ – больше никогда не восстановит финансирование организации. Если помните, на прошлой неделе Дональд Трамп прекратил финансировать ВОЗ, обвинив ее в распространении «дезинформации» о коронавирусе в пользу Китая. Представители ВОЗ это отрицают, а Китай настаивает, что действовал открыто. Вторая волна COVID-19 в Китае: из-за роста числа заразившихся вирусом власти закрыли въезд в город Харбин для жителей других городов, а также для всех транспортных средств без местных номеров. Местным жителям для того, чтобы выйти из дома, следует получить QR-код, который свидетельствует об отсутствии у них заболевания. На улицах и в общественных местах они должны носить медицинские маски.

въезд в город Харбин для жителей других городов, а также для всех транспортных средств без местных номеров. Местным жителям для того, чтобы выйти из дома, следует получить QR-код, который свидетельствует об отсутствии у них заболевания. На улицах и в общественных местах они должны носить медицинские маски. Экспериментальный препарат, который рекламировали как потенциально эффективное средство против инфекции, провалил первое же клиническое испытание. На здоровье пациентов он никак не повлиял.

первое же клиническое испытание. На здоровье пациентов он никак не повлиял. Румынская полиция выписала штрафы за нарушение карантина на сумму 79 миллионов евро. Правоохранители составили более 200 тысяч протоколов по статье о несоблюдении чрезвычайного положения. Суммы взысканий с граждан варьировали от 412 до 4120 евро.

В Украине пенсионерам начали выплачивать по тысяче гривен каждому (всего таких насчитали больше десяти миллионов человек) – это где-то 37 долларов. Украинский пенсионный фонд уже направил 9,9 миллиарда гривен на выплату единоразовой денежной помощи пенсионерам из-за эпидемии. Затем деньги поступят в банки и будут зачислены на счета пенсионерам.

Как у нас

По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 8022 (+741 за сутки, что является абсолютным рекордом). Умерли 60 пациентов, выздоровели 938. Жизнь скольких человек поддерживают аппараты ИВЛ и сколько пациентов на стационаре, Минздрав опять не доложил.

от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 8022 (+741 за сутки, что является абсолютным рекордом). Умерли 60 пациентов, выздоровели 938. Жизнь скольких человек поддерживают аппараты ИВЛ и сколько пациентов на стационаре, Минздрав опять не доложил. Министерство образования заявило , что открытие школ с 20 апреля – абсолютно оправданный шаг. Ведомство считает, что педагоги не обязаны вести полноценные онлайн-уроки для тех учеников, которые предпочли остаться дома на время эпидемии. У них есть возможность консультироваться с учителями либо по электронной почте, либо лично.

, что открытие школ с 20 апреля – абсолютно оправданный шаг. Ведомство считает, что педагоги не обязаны вести полноценные онлайн-уроки для тех учеников, которые предпочли остаться дома на время эпидемии. У них есть возможность консультироваться с учителями либо по электронной почте, либо лично. ВОЗ мягко намекнула , что не в восторге от республиканского субботника, намеченного на 25 апреля. Она рекомендовала властям перенести или вовсе отменить мероприятие, но прислушаться к ее совету явно не спешат.

, что не в восторге от республиканского субботника, намеченного на 25 апреля. Она рекомендовала властям перенести или вовсе отменить мероприятие, но прислушаться к ее совету явно не спешат. Александр Лукашенко нашел виноватых: упрекнул врачей в их «расхлябанности» по отношению к коронавирусу. Президент видит так: медики пренебрегают своей безопасностью, «заходят, заражаются и несут заразу в общество». Вчера за пару часов он еще много чего еще наговорил – самые искрометные цитаты мы собрали в этом материале .

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.