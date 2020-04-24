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Сколько человек в Беларуси уже стали донорами плазмы крови после COVID-19 и сколько это стоит

24.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сегодняшний день кровь на плазму сдали около 20 человек, у которых был коронавирус. Об этом рассказал директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Существуют списки переболевших, по которым и ищут доноров. Специалист рассказа, что донор может сдать кровь безвозмездно, а может платно. Это предусмотрено законодательством Беларуси и зависит от желания человека. Безвозмездный и платный донор освобождаются от работы с сохранением среднего заработка, им положены питание до донации и денежная компенсация на питание после процедуры (10% бюджета прожиточного минимума — около 23 рублей). Платный донор получает около 130 рублей за компоненты крови плазмы.

Человек, у которого был коронавирус, может стать донором не раньше, чем через 15 суток после выздоровления, в большей степени антитела вырабатываются у людей в возрасте до 40−45 лет. «Из тех переболевших доноров, с которыми мы работали, наличие антител было у 80−90%», — рассказал Карпенко.

Портрет идеального донора выглядит так: человек до 45 лет, ведущий здоровый образ жизни, предпочитающий белковую и углеводную пищу и не имеющий хронических заболеваний. Донором не может быть человек, вес которого менее 50 кг, а также имеющий хронические заболевания.

— 6−7% массы тела — это кровь. При заготовке плазмы мы стандартно берем 600−650 мл. Обрабатывается до 1,5 литров крови на автоматическом сепараторе. Форменные элементы возвращаются назад с физиологическим раствором, а плазма берется. Потеря плазмы физиологична, через 3−5 суток восстанавливается, — рассказал специалист.

Он также рассказал, кому надо переливание плазмы при лечении от COVID-19.

— В первую очередь, это люди с более тяжелым протеканием. Это специфические пневмонии, вызванные COVID-19, среднетяжелое и тяжелое протекание пневмонии. При переливании не нужно ожидать какого-то чуда, эта плазма с антителами направляет иммунный ответ. То есть антитела уже знают, как направить иммунный ответ на вирусную инфекцию. Необходимо 4−5 дней переливания — это 400−500 мл в день, — рассказал Карпенко. Для лечения одного больного коронавирусом необходимо 2−3 донора плазмы крови.

«Был приятно удивлен». Посмотрите на одного из первых доноров плазмы после COVID-19

Специалист призвал родственников заболевших не создавать ажиотаж вокруг поиска доноров, распространяя информацию в соцсетях.

— Просьба не распространять ненужную информацию в соцсетях. Все данные приведены на нашем сайте. Мы обзваниваем тех, до кого не дозвонились. Доноры нам перезванивают. Плазма используется лечащими врачами по показаниям, это не панацея, а дополнительный метод лечения. И врач знает, поможет он или нет.

 
 
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На сегодняшний день кровь на плазму сдали около 20 человек, у которых был коронавирус.
 
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