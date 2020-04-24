Меньше паники - больше ответственности

Источник материала: Ивьевский край





Еще несколько недель назад походы по магазинам были обычным делом, а не редкими “вылазками” за самым необходимым. Именно такие выражения - "самое необходимое" и "как можно реже" - используются чаще всего, когда мы говорим о мерах, которые нужно принимать в разгар эпидемии коронавируса.

Правильно одеться, правильно выбрать время, взять тележку, а не корзинку, помыть руки и продукты. Теперь совершение покупок напоминает, скорее, серьезную операцию.

Напомним, что инфекция распространяется, когда вирусоноситель кашляет или чихает, и в воздух попадают капли, буквально напичканные вирусом. Кто-то может вдохнуть эти капли, пока они еще в воздухе, или прикоснуться к поверхности, на которую они осели. Поэтому выходя из дома и контактируя с другими людьми, мы каждый раз рискуем.

О том, какие меры принимают люди, выходя за покупками, мы узнали у читателей нашей газеты. Предлагаем ознакомиться, быть может, эта информация будет полезной и поможет вам обезопасить себя и ваших близких в столь непростое время.

Виктория:

"Прежде всего, я стараюсь выходить в магазин утром, когда наплыв покупателей минимален, при этом я выбираю небольшие магазины типа "у дома" - здесь обычно меньше людей. Кроме того, я обязательно надеваю маску и перчатки, потому как все поверхности - от дверных ручек в магазинах до упаковки товаров - могут нести в себе угрозу заражения. Приходя домой, стараюсь помыть овощи, фрукты, товары в пластиковой, металлической и стеклянной упаковке теплой водой с мылом".

Павел:

"О ношении маски и перчаток и говорить нечего, тут все понятно. На мой взгляд, важно соблюдать социальную дистанцию - не менее полутора метров, именно такое расстояние считается оптимальным, чтобы сохранить свое здоровье. Хорошо, что большинство людей это понимает, но все же есть люди, которые чуть ли не на плечи запрыгивают, объясняя просто: "Я не заразный", в таких случаях я прошу отойти и шучу, что "заразный" я. Еще я где-то прочел, что безопаснее взять тележку, а не корзинку - так контакт с предметами, которые трогали другие люди, будет меньше, теперь пользуюсь этой рекомендацией".

Дмитрий:

"Во время, да и после похода за покупками, я стараюсь не дотрагиваться до лица руками, которыми уже держался за корзинку, тележку или поверхности. Оплачивать же продукты я предпочитаю банковской картой или смартфоном - так удается избежать ненужного контакта с кассиром".

Ольга:

"У меня аллергия на латекс, из-за чего перчатки носить не могу. Но нашла выход из положения - двери открываю с помощью салфетки, ручку тележки также очищаю с ее помощью, стараюсь не прикасаться к продуктам, которые мне не нужны. А еще в моей сумке прочно поселился антисептик, его я делаю сама: смешиваю водку с гелем алоэ в пропорции 2:1 и разливаю по небольшим флаконам от косметики. Благодаря алоэ, такая антибактериальная смесь не так сильно сушит кожу рук, как покупные гели. Лучше иметь несколько небольших емкостей с антисептиком, чтобы положить в каждую сумку: так точно не забудешь".

Валерий:

"В магазин я сейчас выхожу крайне редко, предпочитаю службы доставки продуктов, тем более, что практически все сервисы ввели новую услугу - бесконтактная доставка. Суть заключается в том, что заказ оплачивается в интернете, а курьер оставляет его возле двери и отходит на безопасное расстояние, чтобы удостоверится в получении. Просто и удобно".

Итак, наш опрос показал, что все респонденты ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, а это не может не радовать. От себя хотелось бы добавить: постарайтесь обезопасить своих пожилых мам и пап, бабушек и дедушек, да и просто знакомых, одиноких пожилых людей. Помогайте им с приобретением необходимых продуктов, лекарств и оплатой коммунальных услуг. При контакте с пожилым человеком используйте все средства защиты: вы можете не болеть, но являться переносчиком вируса.

Мы надеемся, что скоро вся эта "история" с пандемией закончится, а пока - меньше паники и больше ответственности.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.