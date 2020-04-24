«Наш город уже не исключение». В Пинской больнице лежат несколько пациентов с коронавирусом

Источник материала: Tut.by

По данным на 23 апреля, в центральной больнице Пинска лежат шесть пациентов с положительными результатами на COVID-19, сообщает газета «Пінскі веснік» со ссылкой на главного врача учреждения здравоохранения Сергея Конюха.



Фото: Reuters

Состояние у всех пациентов стабильное.

— К сожалению, на сегодняшний день [23 апреля] наш город уже не исключение: с положительными результатами на COVID-19 в центральной больнице — 6 человек, сообщил главврач больницы.

Кроме того на лечении в больнице в последние дни находятся от 60 до 70 пациентов с пневмониями. Есть среди них и жители соседних районов.

— Есть оперативный план поэтапного перепрофилирования коечного фонда, который предусматривает все противоэпидемические мероприятия при изменении ситуации, в достатке медоборудование, средства индивидуальной защиты, — рассказал Сергей Конюх.

По данным Минздрава Беларуси на 23 апреля, с начала вспышки в стране зарегистрировано 8022 человека с положительным тестом на COVID-19 (рекордные плюс 741 случай за сутки), умерли 60 пациентов, выздоровели и выписаны 938 человек.