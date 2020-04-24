|
Пресс-секретарь посольства Беларуси в России: все восемь белорусов благополучно вернулись домой из Казахстана
24.04.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Восемь специалистов из Беларуси при содействии дипломатов вернулись на родину из Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности по телефону сообщил пресс-секретарь посольства Беларуси в России Олег Мазуро.
Олег Мазуро, пресс-секретарь посольства Беларуси в России:
2 апреля после успешной сдачи техники получателю сотрудники белорусской компании планировали вернуться авиарейсом Алматы – Минск в Беларусь. Однако в связи с отменой регулярного авиасообщения между Казахстаном и Беларусью специалисты белорусского предприятия вынуждены были пройти двухнедельный карантин в Шымкенте.
Кроме того, из-за введенных на территории России ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции белорусские граждане не могли выехать из Казахстана и наземным транспортом.
Благодаря совместным усилиям белорусской, казахстанской и российской сторон был согласован транзит белорусских граждан на служебном транспорте предприятия от казахстанско-российской до российско-белорусской границы. В ходе перемещения их сопровождали дипломаты белорусского посольства в России. Это руководители отделений посольства в Уфе, Казани и Нижнем Новгороде.
24 апреля все восемь граждан Беларуси благополучно вернулись домой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь посольства Беларуси в России: все восемь белорусов благополучно вернулись домой из Казахстана
Новости Беларуси. Восемь специалистов из Беларуси при содействии дипломатов вернулись на родину из Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)