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Медики призывают белорусов не собираться на пикники и воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу
25.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Минздрав и ранее рекомендовал белорусам провести большие выходные в своем привычном круге общения, воздержавшись от посещения дальних родственников в других регионах, особенно пожилых людей, которые входят в группу риска.
Медики также предостерегали от пикников на свежем воздухе. Длительное и тесное общение на пикнике, даже несмотря на то, что это происходит на природе, повышает риск заражения. Если в компании окажется хоть один инфицированный, то остальным придется уйти на самоизоляцию или под наблюдение медперсонала.
В этой связи врачи советовали отдавать предпочтение прогулкам на природе, которые не несут риска заразиться коронавирусом.
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