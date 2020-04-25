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Медики призывают белорусов не собираться на пикники и воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу

25.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Медики призывают белорусов не собираться на пикники и воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу
Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан вновь обратила внимание на соблюдение мер личной безопасности.

«Мы настоятельно просили и просим не посещать своих пожилых родственников, не собираться со всей страны и не устраивать посиделки на кладбище вместе с пожилыми родственниками. Большинство из них, как правило, уже имеют хронические заболевания. И то, что могут им «привезти», никоим образом не улучшит их состояние здоровья, а наоборот, утяжелит их заболевания, которые на сегодня есть», — констатировала Елена Богдан.

Минздрав и ранее рекомендовал белорусам провести большие выходные в своем привычном круге общения, воздержавшись от посещения дальних родственников в других регионах, особенно пожилых людей, которые входят в группу риска.

Медики также предостерегали от пикников на свежем воздухе. Длительное и тесное общение на пикнике, даже несмотря на то, что это происходит на природе, повышает риск заражения. Если в компании окажется хоть один инфицированный, то остальным придется уйти на самоизоляцию или под наблюдение медперсонала.

В этой связи врачи советовали отдавать предпочтение прогулкам на природе, которые не несут риска заразиться коронавирусом.

По информации БелТА

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