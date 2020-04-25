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COVID-19 в мире: общее количество зараженных приближается к трем миллионам
25.04.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Общее количество случаев коронавируса в мире, по
Лидирует по количеству заболевших США — более 905 тысяч случаев, на втором месте Испания (около 220 тысяч), на третьем Италия (около 193 тысяч).
Количество смертельных случаев во всем мире превысило 197 тысяч. В Италии умерло 25 969 человек, в Испании — 22 524, во Франции — 22 245.
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Общее количество случаев коронавируса в мире, по данным университета Джонса Хопкинса уже 2 809 979.
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