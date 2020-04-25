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COVID-19 в мире: общее количество зараженных приближается к трем миллионам

25.04.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Общее количество случаев коронавируса в мире, по данным университета Джонса Хопкинса уже 2 809 979.

Лидирует по количеству заболевших США — более 905 тысяч случаев, на втором месте Испания (около 220 тысяч), на третьем Италия (около 193 тысяч).

Количество смертельных случаев во всем мире превысило 197 тысяч. В Италии умерло 25 969 человек, в Испании — 22 524, во Франции — 22 245.

  • Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что исследования показали: коронавирус пришел в Нью-Йорк из Европы, а не из Китая. Он также уверен, что запрет на поездки был введен слишком поздно, чтобы остановить распространение вируса, сообщает Reuters.
  • На пресс-конференции в четверг президент США Дональд Трамп предложил изучить возможность введения дезинфицирующих средств внутрь как один из методов лечения коронавируса. Эксперты говорят, что его советы могут привести к летальным исходам. Производители и регулирующие органы также заявили, что употреблять чистящие средства внутрь крайне опасно, пишет BBC Русская служба.
  • Власти Бельгии приняли решение начать с 4 мая поэтапную отмену карантина. При этом ношение в общественных местах защитных средств, закрывающих рот и нос будет обязательным, пишет ТАСС.
  • С 27 апреля по всей Германии предписано носить защитные маски в общественном транспорте и в магазинах. В Австрии аналогичные требования уже действуют, во Франции их вскоре могут ввести. Возможно, что после возобновления воздушного сообщения в ЕС ношение масок станет обязательным в самолетах во время всего полета, сообщает Deutsche Welle.

 
 
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Общее количество случаев коронавируса в мире, по данным университета Джонса Хопкинса уже 2 809 979.
 
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